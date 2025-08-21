Was wäre ein Volksfest ohne einen Autoscooter auf dem Festplatz? Nicht dasselbe auf jeden Fall. Am Montag verunglückte der Lkw, der das Fahrgeschäft für den Bartholomäusmarkt transportierte. Dank vieler Hände konnte der Autoscooter gerettet werden.

Die „Schliem“ zwischen Zollhaus und Katzenelnbogen ist in Sachen Unfälle sehr oft im Gespräch. So auch nun wegen eines aufsehenerregenden Unfalls, der sich am Montag zugetragen hat: Ein Lkw hatte seinen Anhänger verloren. Die Fahrbahn aus Richtung Zollhaus war blockiert, Straßengraben und Leitplanke wurden stark beschädigt. Die Ursache des Unfalls ist noch unbekannt, hier wird noch ermittelt. Der Lkw war dabei ein besonderer, denn er transportierte wichtiges Gut für den Bartholomäusmarkt.

„Hip-Hop-Zone“ ist 26 Tonnen schwer

Doch zurück zum Unfallgeschehen am Montag, welches die Autorin als Augenzeugin beobachtete: Rund um den verunglückten Lkw bildete sich eine Gruppe Menschen, die eher staunend und ratlos das Geschehene betrachtete. Ein paar Meter weiter gab es auch Motorradfahrer, die Autofahrer aus Richtung Zollhaus kommend, anhielten und warnten. Vom Kreisel in Zollhaus aus kam mit hoher Geschwindigkeit und Blaulicht das Polizeifahrzeug angerast.

Erst später wurde bekannt, dass der Lastwagen einen Autoscooter geladen hatte. Der Autoscooter gehört der Firma Kreuser aus Gladenbach bei Marburg. Der Sattel-Auflieger mit dem 26-Tonnen schweren und quasi nagelneuen Autoscooter „Hip-Hop Zone“ ist in einer Linkskurve von der Zugmaschine abgerissen, hat rund 50 Meter Leitplanke überfahren und teilweise mitgerissen, wie unsere Zeitung von den Einsatzkräften erfahren hat. Eigentlich sollte der Autoscooter am Montag nach Katzenelnbogen, um einer der Höhepunkte des Bartholomäusmarktes zu werden.

Mittlerweile steht der Autoscooter auf dem Festplatz

Der viertägige Markt in Katzenelnbogen wird am Samstagabend mit Böllerschüssen eröffnet. Auf dem Festplatz mit den Ständen, dem großen Zelt, in welchem vielerlei Programm stattfindet und im wahrsten Sinne des Wortes „die Musik spielt“, bilden die Fahrgeschäfte den Mittelpunkt. In diesem Jahr gibt es tatsächlich wieder einmal ein Riesenrad. Dennoch: Der Autoscooter gehört in die Mitte des Platzes. Unvorstellbar, wenn er fehlen würde.

Der Scooter ist eine der eher seltenen Neuinvestitionen nach Corona in der Branche. Der Unfall passierte nun auf dem Weg zu seinem erst fünften Platz. Der Unfall auf der „Schliem“ stellte die Helfer vor eine schwierige Aufgabe, für die es kein Handbuch gab. Es war eine gute Zusammenarbeit der Katzenelnbogener Feuerwehr, des Bergungsunternehmens Müller aus der Niederlassung Limburg und der betroffenen Schaustellerfamilie nötig, um das Fahrgeschäft doch noch auf seinen Platz zu kriegen. Sechs Stunden lang kämpften die Helfer mit Fach- und Sachkenntnis, jeder Menge Improvisationstalent und hohem körperlichen Einsatz. Mittlerweile steht „Hip-Hop-Zone“ auf dem Festplatz in Katzenelnbogen.

i Mittlerweile steht der Autoscooter auf dem Festplatz. Der Aufbau ist fast abgeschlossen, dass ab Samstag die Massen an Besuchern anrücken können. Uschi Weidner

Doch damit nicht genug Arbeit für die Feuerwehr: Diese ist traditionell beim Bartholomäusmarkt bei den Vorbereitungen, dem Festzug, zur Zugbegleitung und für den Brandschutz dabei. Die Wehr ist aktiv und unterstützt den Einricher Heimatverein, die Kirmesgesellschaft und die Stadt Katzenelnbogen bei den Vorbereitungen.