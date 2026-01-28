Kreml Kulturhaus
Zollhaus: „Anders normal“ – Vernissage von Ruth Mohr
Katzen zählen ohne Zweifel zu den Lieblingsmotiven der Künstlerin Ruth Mohr.
Christopher Kahl

Die Ausstellung „Anders normal … passt in keine Schublade“ von Ruth Mohr ist bis zum 9. März in den Kultursälen im ersten Obergeschoss des Kreml Kulturhauses in Zollhaus zu besichtigen. Ausgestellt sind dort rund 40 Arbeiten der Künstlerin. 

Lesezeit 2 Minuten
Einen ungewöhnlichen, lebendigen Auftakt erlebte das Kreml Kulturhaus am Samstagabend: Die Vernissage der Ausstellung „Anders normal … passt in keine Schublade“ von Ruth Mohr wurde erstmals nicht klassisch mit Rede und Rundgang eröffnet, sondern im Rahmen eines Improvisationstheaters.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren