Kreml Kulturhaus Zollhaus: „Anders normal“ – Vernissage von Ruth Mohr Christopher Kahl 28.01.2026, 14:00 Uhr

i Katzen zählen ohne Zweifel zu den Lieblingsmotiven der Künstlerin Ruth Mohr. Christopher Kahl

Die Ausstellung „Anders normal … passt in keine Schublade“ von Ruth Mohr ist bis zum 9. März in den Kultursälen im ersten Obergeschoss des Kreml Kulturhauses in Zollhaus zu besichtigen. Ausgestellt sind dort rund 40 Arbeiten der Künstlerin.

Einen ungewöhnlichen, lebendigen Auftakt erlebte das Kreml Kulturhaus am Samstagabend: Die Vernissage der Ausstellung „Anders normal … passt in keine Schublade“ von Ruth Mohr wurde erstmals nicht klassisch mit Rede und Rundgang eröffnet, sondern im Rahmen eines Improvisationstheaters.







