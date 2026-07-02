Nach massiven Vorwürfen Zoff um leeren Radbus Loreley: VRM verteidigt sich Marta Fröhlich 02.07.2026, 19:00 Uhr

i Der Radbus der Loreley-Linie 505 soll in der Saison für mehr Sicherheit und Komfort auf der Strecke sorgen. Dominik Ketz

Der Radbus an der Loreley wird kaum bis gar nicht genutzt, bringt aber Probleme mit sich. VG-Bürgermeister Mike Weiland wirft dem VRM mangelnde Werbung vor. Das lässt Geschäftsführer Stephan Pauly nicht auf sich sitzen.

Es waren schwere Vorwürfe, die Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, gegen den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) formulierte. Dabei ging es um den lang ersehnten Radbus, der zwar endlich fährt, aber kaum bis nie ein Fahrrad transportiert, so Weilands Beobachtung.







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