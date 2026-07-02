Der Radbus an der Loreley wird kaum bis gar nicht genutzt, bringt aber Probleme mit sich. VG-Bürgermeister Mike Weiland wirft dem VRM mangelnde Werbung vor. Das lässt Geschäftsführer Stephan Pauly nicht auf sich sitzen.
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Es waren schwere Vorwürfe, die Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, gegen den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) formulierte. Dabei ging es um den lang ersehnten Radbus, der zwar endlich fährt, aber kaum bis nie ein Fahrrad transportiert, so Weilands Beobachtung.