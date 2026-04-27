Loreley-Event gestoppt Zoff im Rat: Kurzfristige Absage im Alleingang Mira Zwick 27.04.2026, 16:00 Uhr

i In diesem Jahr feiert die Loreley-Freilichtbühne ein besonders Jubiläum: Vor genau 50 Jahren startete mit einem Konzert mit Genesis auf dem Felsplateau die Ära großer Pop- und Rockkonzerte. Dies sollte mit einer Vorpremiere einer SWR-Reportage am 2. Mai gefeiert werden. Doch nun kam die überraschende Absage der Stadtspitze. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Kurz vor der Jubiläumsveranstaltung sagt der Erste Beigeordnete ein Loreley-Event überraschend ab. Das sorgt für Ärger im Stadtrat. Der Vorwurf: ein Alleingang ohne Legitimation. Die Kritik ist deutlich, die Fronten verhärtet.

Die kurzfristige Absage einer Jubiläumsveranstaltung zur Loreley-Freilichtbühne sorgt in St. Goarshausen für deutlichen Unmut im Stadtrat. Nur neun Tage vor dem Termin sagte der Erste Beigeordnete Daniel Daum die Veranstaltung ab – sehr zum Ärger der Mehrheit des Gremiums.







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