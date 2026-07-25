Mehr als 10.000 Betroffene Zittern um den Minijob im Rhein-Lahn-Kreis? Sara Shehim 25.07.2026, 10:00 Uhr

i Minijobber sind für viele Betriebe unerlässlich. Doch die Zukunft dieser Form der Beschäftigung ist ungewiss. Hannes P. Albert/dpa. Hannes P Albert/dpa

Vorschläge der Rentenkommission rund um den Minijob haben bundesweit für Diskussion gesorgt – doch wie steht es konkret um den Rhein-Lahn-Kreis? Müssen sich Schüler, Studenten und andere Minijobber in Zukunft Sorgen um ihren Zuverdienst machen?

Minijobs – eine geringfügig entlohnte Beschäftigung, die häufig nur wenige Stunden umfasst. Der Arbeitnehmer zahlt dabei keine Sozialabgaben, der Arbeitgeber hingegen eine Pauschale von etwas mehr als 30 Prozent, die vor allem zu annähernd gleichen Teilen in die Renten- und die Krankenversicherung gehen.







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