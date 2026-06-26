Naturpark Nassau
Ziel: Bei den Kleinen die Begeisterung für Natur wecken
Stefan Eschenauer, Naturparkreferent des Zweckverbands Naturpark Nassau, präsentiert den Flyer mit den diesjährigen Umweltbildun
Stefan Eschenauer, Naturparkreferent des Zweckverbands Naturpark Nassau, präsentiert den Flyer mit den diesjährigen Umweltbildungs-Angeboten. Viele davon sind auch für Kinder geeignet oder richten sich explizit an diese.
Ulrike Bletzer

Viele der Umweltbildungs-Angebote des Naturparks Nassau richten sich an Kinder und Jugendliche. Insgesamt umfasst das neue Programm mehr als 70 Angebote.

Lesezeit 2 Minuten
„Letzten Endes geht es darum, Begeisterung für die Natur zu wecken – in der Hoffnung, dass die Kinder später, wenn sie schon etwas älter sind, an diese Erfahrung anknüpfen“, sagt Stefan Eschenauer, der seit mittlerweile elf Jahren Naturparkreferent des Zweckverbands Naturpark Nassau ist – und meint damit Umweltbildungs-Angebote, die speziell für die jüngste Generation geeignet sind.

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