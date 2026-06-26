Viele der Umweltbildungs-Angebote des Naturparks Nassau richten sich an Kinder und Jugendliche. Insgesamt umfasst das neue Programm mehr als 70 Angebote.
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„Letzten Endes geht es darum, Begeisterung für die Natur zu wecken – in der Hoffnung, dass die Kinder später, wenn sie schon etwas älter sind, an diese Erfahrung anknüpfen“, sagt Stefan Eschenauer, der seit mittlerweile elf Jahren Naturparkreferent des Zweckverbands Naturpark Nassau ist – und meint damit Umweltbildungs-Angebote, die speziell für die jüngste Generation geeignet sind.