Naturpark Nassau Ziel: Bei den Kleinen die Begeisterung für Natur wecken Ulrike Bletzer 26.06.2026, 13:00 Uhr

i Stefan Eschenauer, Naturparkreferent des Zweckverbands Naturpark Nassau, präsentiert den Flyer mit den diesjährigen Umweltbildungs-Angeboten. Viele davon sind auch für Kinder geeignet oder richten sich explizit an diese. Ulrike Bletzer

Viele der Umweltbildungs-Angebote des Naturparks Nassau richten sich an Kinder und Jugendliche. Insgesamt umfasst das neue Programm mehr als 70 Angebote.

„Letzten Endes geht es darum, Begeisterung für die Natur zu wecken – in der Hoffnung, dass die Kinder später, wenn sie schon etwas älter sind, an diese Erfahrung anknüpfen“, sagt Stefan Eschenauer, der seit mittlerweile elf Jahren Naturparkreferent des Zweckverbands Naturpark Nassau ist – und meint damit Umweltbildungs-Angebote, die speziell für die jüngste Generation geeignet sind.







Artikel teilen

Artikel teilen