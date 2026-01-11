Vor Sanierung in Bad Ems Zieht Statistisches Landesamt in die Paracelsus-Klinik? Marta Fröhlich 11.01.2026, 10:00 Uhr

i Der Gebäudekomplax des Statistisches Landesamtes in Bad Ems muss saniert werden. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Ein Großprojekt für Bad Ems: Der in die Jahre gekommene Gebäudekomplex des „Stala“ muss saniert werden. Die Mannschaft soll nun in das leer stehende Gebäude der ehemaligen Paracelsus-Klinik umziehen. Ein Vertrag ist jedoch noch nicht unterschrieben.

Ein wichtiger Meilenstein im bevorstehenden Großprojekt in Bad Ems ist getan: Der Gebäudekomplex des Statistischen Landesamtes (Stala) Rheinland-Pfalz muss aufgrund seines Alters saniert werden. Dafür muss die gesamte Mannschaft übergangsweise in ein anderes Gebäude umziehen.







