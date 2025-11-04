Entscheidung bis Dezember Zieht das Rathaus in die Stadtwerke Diez? 04.11.2025, 00:00 Uhr

i Jetzt, nach der Fusion mit der EVL wird das alte Stadtwerkegebäude vermutlich nicht mehr gebraucht. Der Stadtrat diskutiert daher über eine mögliche Weiternutzung als Rathaus. Johannes Koenig

Die Entscheidung naht: Bis Dezember möchte die Energieversorgung Limburg wissen, ob die Stadt Diez das alte Stadtwerkegebäude als Rathaus nutzen möchte. Für den Erhalt des bestehenden Rathauses setzt sich inzwischen eine Bürgerinitiative ein.

Zieht das Diezer Rathaus aus der Wilhelmstraße doch noch in die Stadtwerke? Das Thema war bereits erledigt, nachdem der Stadtrat im Jahr 2022 seinen früheren Beschluss für einen Rathausneubau zurückgenommen hatte. Umso größer war die Überraschung, als in der Ratssitzung im September Stadtbürgermeisterin Annette Wick den Vorschlag „Rathaus 2.







