Arbeitsauftrag fressen Ziegen unterstützen Bauhof in Bad Ems Ulrike Bletzer 21.10.2025, 17:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Oliver Krügel lässt es sich nicht nehmen, die neuen Bauhofmitarbeiter (hier Olaf, eine Deutsche Edelziege) ab und zu mit Kulinarischem zu versorgen. Der stellvertretende Bauhofleiter Max Fischer schaut amüsiert zu. Bletzer Ulrike

Ihr Arbeitsauftrag ist klar: Fressen sollen sie. Mit drei Ziegen entlastet die Stadt Bad Ems ihren Bauhof. Denn die Tiere leisten ganze Arbeit und futtern sich auf städtischen Flächen durch Gestrüpp und Dickicht.

„Die haben bis zum heutigen Tag noch nicht ihren Sozialversicherungsausweis abgegeben, und das trotz mehrfacher Aufforderung“, rügt Oliver Krügel, Stadtbürgermeister von Bad Ems. Aber die neuen Bauhofmitarbeiter sind ja auch nicht irgendwelche Arbeitskräfte: Mila, Olaf und Paula haben vier Beine, Fell, einen dreieckförmigen, vorne spitz zulaufenden Kopf – und in ihrer Arbeitsplatzbeschreibung vor allem eines stehen: fressen.







