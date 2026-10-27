Prozess am Landgericht 
Zeugen sagen zu Messerstecherei in Limburg aus
Der Eingangsbereich des Landgerichts in Limburg. (zu dpa: «Notar soll Millionenerbe von 88-Jähriger erschlichen haben»)
Der Eingangsbereich des Landgerichts in Limburg. (zu dpa: «Notar soll Millionenerbe von 88-Jähriger erschlichen haben»)
Thomas Frey/dpa

Eine Messerstecherei in einem Park in Limburg hat jetzt Folgen vor Gericht. Während der mutmaßliche Täter in U-Haft sitzt, boten die Zeugen der Kammer verschiedene Versionen des Hergangs. 

Lesezeit 2 Minuten
Eine Messerstecherei im Limburger Park im Tal Josephat zieht Folgen vor dem Landgericht Limburg nach sich. Die Aussagen der Zeugen werfen Fragen auf, mit denen sich das Gericht nun beschäftigen muss. Fest steht bisher, dass eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern afghanischer Herkunft in dem Park eskalierte und einer der Beteiligten wegen einer Schnittverletzung in der handchirurgischen Notaufnahme im Krankenhaus Neuwied versorgt werden ...
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