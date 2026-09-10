Fertigbauteile eingesetzt Zentimeterarbeit an neuer Brücke in Arzbach Andreas Galonska 10.09.2026, 16:00 Uhr

i Nach dem Feinjustieren liegen die drei Fertigbauteile richtig. Nun können in Arzbach die weiteren Arbetien folgen, damit voraussichtlich im Oktober die Brücke an der Trift fertig wird. Andreas Galonska

In Arzbach wurde ein großer Schritt zur Erneuerung der Brücke auf der Trift bewältigt. Dort sind drei Fertigbauteile eingesetzt worden, die künftig das Kernstück der neuen Brücke darstellen.

„Jetzt sieht es nach einer echten Brücke aus“, freut sich Klaus Poetzsch, Ortsbürgermeister von Arzbach. Am Donnerstag wurden drei Fertigteile geliefert, die in das neue Bauwerk auf der Trift im Ort eingehoben wurden. Nun zeichnet sich langsam die Fertigstellung der Brücke ab, die seit sieben Jahren gesperrt ist.







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