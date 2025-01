Jahresausklang in St. Martin Zeit verschenken: Silvestergottesdienst in Lahnstein 03.01.2025, 06:00 Uhr

Im Silvestergottesdienst in Oberlahnstein blickte Pfarrer Armin Sturm auf das vergangene Jahr zurück und betonte die Bedeutung der Zeit. Er erinnerte an die Kraft des Schenkens und das Engagement der Gemeinde. Ein Nachdenken über das Wesentliche.

{element}Der Jahreswechsel ist immer ein Einschnitt und bietet Gelegenheit, zurückzublicken und das vergangene Jahr zu rekapitulieren, aber auch nach vorn zu schauen. So ist es auch geschehen beim Jahresabschlussgottesdienst am Silvesterabend in der St.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen