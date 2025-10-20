Film im Kulturhaus
Zeigte Kreml in Zollhaus linke Propaganda?
Der Film "Antifa - Schulter an Schulter, wo der Staat versagte" zeigt Szenen der Antifa-Bewegung in den 90er- und 00er-Jahren.
Leftvision

Eine Filmvorführung mit Diskussion rückt das Kulturhaus Kreml in Hahnstätten/Zollhaus ins Visier der AfD. Werbung für Linksterrorismus auf Kosten der Steuerzahler will die Partei erkannt haben. Das sagt die Kultureinrichtung zu den Vorwürfen.

Zeigt das Kulturhaus Kreml in Zollhaus linksextremistische Propagandafilme? So lautet zumindest der Vorwurf der AfD. In einer Pressemitteilung verurteilt der Kreisverband Rhein-Lahn die Aufführung des Films „Antifa – Schulter an Schulter, wo der Staat versagte“, der am 2.

