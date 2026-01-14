Sanierungsstau in Limburg Zehn Prozent der städtischen Wohnungen stehen leer Stefan Dickmann 14.01.2026, 09:00 Uhr

i Auch in der Nordstadt in Limburg gibt es mehrere städtische Wohnungen, die saniert werden müssen. Stefan Dickmann

In Limburg stehen zehn Prozent der städtischen Wohnungen leer. Und das in Zeiten von Wohnungsknappheit. Warum?

Wie steht es um den städtischen Wohnungsbestand? Folgt man den Ausführungen des Magistrats, könnte dieser deutlich besser sein, denn der Sanierungsbedarf ist sehr hoch, wenn Wohnungen, die seit Jahrzehnten bewohnt worden sind, plötzlich frei werden. Die Stadt und die beiden städtischen Stiftungen Bürgerhospitalfonds (BHF) und Anna-Ohl-Stiftung verfügen über insgesamt 229 Wohnungen, davon stehen nach Angaben des Magistrats 36 Wohnungen leer.







