Zehn Jahre Engagement, Menschlichkeit und Solidarität

Ihre Anfänge hat die Kleiderkammer in St. Goarshausen während der großen Flüchtlingswelle 2015 gemacht. Doch die ehrenamtliche Einrichtung ist für alle da.
Lesezeit 4 Minuten
Die Anfänge damals waren schwierig, keine Frage. Aber, darin sind sie sich einig: Mühe und Beharrlichkeit haben sich gelohnt, nicht zuletzt aus sozialen Gründen. Oder wie Friedhelm Oppenhäuser, der Sprecher der Kleiderkammer St. Goarshausen, es formuliert: „Zehn Jahre Kleiderkammer – das sind zehn Jahre Engagement, Mitmenschlichkeit und Solidarität.