Kleiderkammer St. Goarshausen Zehn Jahre Engagement, Menschlichkeit und Solidarität Ulrike Bletzer 29.12.2025, 12:00 Uhr

i Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Kleiderkammer St. Goarshausen sind zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. Vor Kurzem trafen sie sich anlässlich des zehnjährigen Bestehens zu einer kleinen Feierstunde. Bletzer Ulrike

Ihre Anfänge hat die Kleiderkammer in St. Goarshausen während der großen Flüchtlingswelle 2015 gemacht. Doch die ehrenamtliche Einrichtung ist für alle da.

Die Anfänge damals waren schwierig, keine Frage. Aber, darin sind sie sich einig: Mühe und Beharrlichkeit haben sich gelohnt, nicht zuletzt aus sozialen Gründen. Oder wie Friedhelm Oppenhäuser, der Sprecher der Kleiderkammer St. Goarshausen, es formuliert: „Zehn Jahre Kleiderkammer – das sind zehn Jahre Engagement, Mitmenschlichkeit und Solidarität.







Artikel teilen

Artikel teilen