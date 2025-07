Im Herbst 2026 wird’s an Lahnsteins Sonnenseite ungemütlich. Denn dann beginnen an Rhein- und Lahnufer die Bauarbeiten für die Buga. Doch es lohnt sich, die Zähne zusammenbeißen, meint unser Autor. Die Aussichten für Lahnstein sind prächtig.

Wo können wir angeln, wenn im Herbst 2026 die Ufer von Rhein und Lahn gesperrt sind? Wo findet die Kirmes statt, wenn die Bagger anrücken? Und (für einige vielleicht die wichtigste aller Fragen): Wo kann ich mit meinem Hund Gassi gehen? Die Buga 2029 weckt bei vielen Menschen in Lahnstein (und darüber hinaus) viele Sorgen und Befürchtungen. Denn, machen wir uns nichts vor, die kommenden drei Jahre werden hart und bringen zahlreiche Einschränkungen für die Bürger mit sich.

Doch wer den jüngsten Spaziergang zu den Buga-Flächen mitgemacht und den Ausführungen der Planer gelauscht hat, bei dem war erstmals so etwas wie Vorfreude zu spüren. Auf wunderschöne Parkanlagen in Ober- und Niederlahnstein, die, verbunden durch eine einzigartige Lahnquerung, ein zusammenhängendes Naherholungsgebiet schaffen, welches Lahnstein so noch nicht gesehen hat. Baumalleen, Aufenthaltsflächen, neue Spielplätze, Wasserbrunnen, Freizeit- und Sportmöglichkeiten, spannende Gastronomie (wie einzigartig wäre eine aufgehübschte Rheinkrone?)? Keine Frage, der Termin mit den Bugaplanern hat Spaß gemacht. Und Lust geweckt. Auch, weil Sorgen und Fragen der Teilnehmer auf- und ernstgenommen wurden.

Dies – und das ist ein deutlicher Appell in Richtung Rathaus und Stadtrat – muss in den kommenden drei Jahren der Maßstab sein. Informieren, ernst nehmen, gleichzeitig aber den Blick auf das große Ganze nicht verlieren. Und begeistern, „heiß machen“ auf die Bundesgartenschau. Denn Lahnstein kann sich dank des Rückenwindes und der vielen Millionen Euro an Investitionen fit für die Zukunft machen. Einzelinteressen dürfen nicht dazu führen, alles infrage zu stellen. Denn die Klagen werden kommen, spätestens ab Herbst 2026, wenn gebaut wird. Lahnsteins Bürger müssen in diesen sauren Apfel beißen. Der Blick nach Koblenz zeigt, durchhalten lohnt sich: Auch dort war das Gejammer im Vorfeld der Buga 2011 riesig. Heute kann jeder sehen, was die Buga aus der Stadt am Deutschen Eck gemacht hat. Nachmachen erwünscht.