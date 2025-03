Neue Runde, neues Glück. Der Versuch des Kreistags, den Haushalt fürs laufende Jahr mit einer Erhöhung der Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte genehmigt zu bekommen, ist gescheitert. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat den Haushalt 2025 global beanstandet und somit nicht genehmigt. Deshalb mussten die Mitglieder des Kreistags noch mal in die Debatte gehen, wie der Haushalt von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden kann. Die Ausgangslage ist und bleibt schwierig: Der Kreis ist dick in den Miesen. Knapp 32 Millionen Euro stehen auf der Sollseite im geplanten Ergebnishaushalt für das Jahr 2025. Dabei ist der Rhein-Lahn-Kreis verpflichtet, alle erdenklichen Maßnahmen zu treffen, um seinen Haushalt auszugleichen, so das Oberverwaltungsgericht, dessen Urteil die ADD zugrunde legt. Dazu gehört auch, alle zur Verfügung stehenden Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen – so auch die Kreisumlage, also die Abgabe der Städte und Gemeinden an den Kreis. Diese wurde im vergangenen Jahr bereits von 44 auf 45 Prozent erhöht, der Kreis hatte im Dezember eine weitere Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf 45,5 Prozent angeboten.

Am 17. März kam die Antwort der ADD mit der Absage. „Der Haushalt ist, wie er ist. 0,5 Prozentpunkte reichen der ADD nicht“, sagte Landrat Jörg Denninghoff schulterzuckend im Kreistag, „das Ärgerliche ist, dass man Monate dafür braucht, ihn uns zurückzuschicken“, schob er sichtlich verstimmt hinterher. Denn jeder Monat, in dem der Kreis in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung hängt, bedeutet auch, dass keine neuen und zum Teil auch dringend erforderlichen Investitionen getätigt werden können, Stichwort Neubau Gymnasium in St. Goarshausen oder dringende Straßenprojekte. Solange der Haushalt nicht durch ist, liegt vieles auf Eis. Die Zeit rennt.

Verwaltung bleibt beim Vorschlag, um 2 Prozentpunkte zu erhöhen

Mit diesem Druck im Nacken schlug die Verwaltung also ein weiteres Mal 2 Prozentpunkte Umlageerhöhung zur Abstimmung vor – auch mit Blick auf andere ebenso klamme Landkreise, die ihre Haushalte mit Erhöhungen zwischen 1,7 und 2,5 Prozentpunkten Umlageerhöhung genehmigt bekommen haben. Das Gremium startete in eine weitere Debatte um den klammen Haushalt. „Wir blieben weiterhin dabei, dass wir nicht an der Schraube der Umlage drehen wollen“, betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Güllering. Dafür stelle man den Antrag, die Ausgabeseite nochmals zu betrachten und alle geplanten Ausgaben des Kreises, bei denen es rechtlich möglich ist, um 1 Prozent zu kürzen. Das würde bei einem Ausgabenvolumen von 300 Millionen Euro genau die 3 Millionen Euro bringen, die eine Umlageerhöhung um 2 Prozentpunkte bedeuten würde, so die Argumentation.

Dem wollte die SPD zunächst nicht folgen. „Wir hatten von Anfang an eine Umlageerhöhung von 1 Prozent vorgeschlagen und bleiben auch dabei“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Manuel Liguori. Die Ausgabenkürzung laufe ins Leere, da der Kreis Pflichtausgaben habe, die man nicht einfach kürzen könne, betonte auch Günter Kern (SPD). Die Grünen stimmten zunächst gegen eine Ausgabenkürzung, da man diese rechtlich gar nicht umsetzen könne. Die AfD kritisierte, man käme sich vor wie auf einem Basar, dabei müsse man mal ein klares Signal nach Mainz senden, dass es grundsätzlich an Geld in den Kommunen fehle. „Ich glaube nicht, dass wir auf einem Basar sind, wir müssen politisch darüber reden, wie wir das hinbekommen“, widersprach Harald Gemmer.

Sitzungspausen, Diskussionen, rauchende Köpfe

In einer Sitzungsunterbrechung steckte man also die Köpfe zusammen, diskutierte fraktionsübergreifend über mögliche Wege, um anschließend zumindest mit 35 Ja- und 5 Neinstimmen für die vorgeschlagene 1-prozentige Ausgabenkürzung zu stimmen. Wo diese Kürzungen im eh schon schmalen Haushalt herkommen sollen, darüber muss die Verwaltung brüten, wenn die ADD mit dem Vorschlag mitgehen kann. Die Umlage um 1 Prozentpunkt zu erhöhen, darauf konnte sich das Gremium allerdings nicht einigen. Also wieder Sitzungspause, Diskussionen, rauchende Köpfe. Die Luft im Raum zum Schneiden dick.

Dann ein weiterer Kompromissvorschlag aus den Reihen der CDU: Umlageerhöhung um 0,75 Prozent. „Der ursprüngliche Ansatz waren 2 Prozent, die 3,2 Millionen Euro bringen sollten“, erklärte Güllering. Mit der vom Gremium angenommenen Ausgabenkürzung von 1 Prozent und den 0,75 Prozentpunkten Umlageerhöhung für die Kommunen sollte man die 3,2 Millionen zusammenbekommen, so seine Begründung. Mit Güllerings Vorschlag konnten SPD, Grüne, FWG und FDP mitgehen, Gegenstimmen gab es von Günter Groß und Petra Wiegand aus der eigenen Fraktion, auch die AfD und die Freien Wähler stimmten dagegen, außerdem zwei Enthaltungen ebenfalls bei der CDU.

Dem zähen Ringen folgen nun das Schreiben an die ADD mit dem neuen Vorschlag und das Bibbern, ob’s reicht. Und es bleibt die Hoffnung, dass die Kommunalaufsicht in Tier sich diesmal keine drei Monate Zeit mit der Antwort lässt.