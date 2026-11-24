Neuer Name? Wyndham Garden in Lahnstein hat einen neuen Besitzer Tobias Lui 24.11.2026, 18:00 Uhr

i Das Wyndham Garden Lahnstein ist ein Hotel, das in einer ruhigen Parklandschaft hoch über den Flüssen Rhein und Lahn liegt. Es befindet sich im UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“ und bietet einen einzigartigen Ausblick auf die umliegenden Wälder und Flusstäler. Das Hotel verfügt über 228 Zimmer und Suiten. Sascha Ditscher

Dorint, Mercure, Best Western und seit 2008 Wyndham Garden: Hinter dem Hotel auf Lahnsteins Höhe liegt eine bewegte Geschichte mit verschiedenen Besitzern. Bald könnte das Hotel einen neuen Namen bekommen.

Das Wyndham Garden Hotel in Lahnstein hat einen neuen Besitzer: Das traditionsreiche Hotel im Kurviertel könnte demnächst auch einen neuen Namen bekommen, denn die Sunday PropTech Gruppe, eine Investitions-, Eigentümer- und Asset-Management-Plattform für die Hotellerie, hat künftig das Sagen.







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