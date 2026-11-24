Dorint, Mercure, Best Western und seit 2008 Wyndham Garden: Hinter dem Hotel auf Lahnsteins Höhe liegt eine bewegte Geschichte mit verschiedenen Besitzern. Bald könnte das Hotel einen neuen Namen bekommen.
Lesezeit 2 Minuten
Das Wyndham Garden Hotel in Lahnstein hat einen neuen Besitzer: Das traditionsreiche Hotel im Kurviertel könnte demnächst auch einen neuen Namen bekommen, denn die Sunday PropTech Gruppe, eine Investitions-, Eigentümer- und Asset-Management-Plattform für die Hotellerie, hat künftig das Sagen.