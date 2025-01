Nach brutalem Überfall Wurde Opfer vor Prozessbeginn eingeschüchtert? 31.01.2025, 11:00 Uhr

i Das Diezer Amtsgericht hatte es mit einem Fall zu tun, in dem ein Häftling der JVA Diez von einem damaligen Mitinsassen unter der Gefängnisdusche angegriffen worden sein sollte. Till Kronsfoth

Als das Opfer eines brutalen Überfalls unter der Gefängnisdusche vor Gericht eine Aussage machen soll, erkennt es plötzlich seinen Angreifer nicht mehr.

Ein 38-jähriger Pole, der derzeit in Klingenmünster einsitzt, sollte 2023 als Insasse der Justizvollzugs- und (JVA) Diez in der Dusche einem Mithäftling aufgelauert und ihm so brutal ins Gesicht geschlagen haben, dass dem Geschädigten ein Schädeltrauma und eine retrograde Amnesie sowie ein mehrfacher Bruch der Nase beigebracht wurden.

