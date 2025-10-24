Baustelle in Bad Cramberg Würges: 3400-Tonnen-Brücke kommt in die Bahnstrecke 24.10.2025, 15:00 Uhr

i Dienstagmittag in Würges: Noch enden die Schienen ins Nichts. Die Sperrpause des Zugverkehrs ist bis zum 25. Oktober geplant. Petra Hackert

Die Bad Camberger B8-Umgehung unterquert in Würges und Erbach die Bahnlinie. Die Würgeser Bahnbrücke wird jetzt eingebaut, Erbach verschiebt sich voraussichtlich auf Ostern 2026.

Sie ist 3400 Tonnen schwer, rund elf Meter breit, hat eine Spannweite von 28 Metern und wird Teil des Schienennetzes: In Würges baut die Deutsche Bahn die Vollrahmen-Stahlbetonbrücke ein. An dieser Stelle unterquert die künftige Bad Camberger B8-Umgehung die Bahnstrecke Limburg-Frankfurt.







Artikel teilen

Artikel teilen