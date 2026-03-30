Gesundheitstage in Lahnstein Würde beginnt bei jedem Einzelnen selbst Ulrike Bletzer 30.03.2026, 15:00 Uhr

i Treffpunkt GGB-Tagung: Die Besucher tauschten sich rege untereinander aus. Bletzer Ulrike

Zahlreiche wertvolle Denkanstöße: Die gab es bei den Gesundheitstagen in Lahnstein. Die Gesellschaft für Gesundheitsberatung (GGB) hatte eingeladen. Der Samstag der Veranstaltung strotzte vor Inhalten.

Würde – intuitiv wissen die meisten Menschen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Dennoch ist er rational schwer zu fassen, was nicht zuletzt an seinen gefühlt endlos vielen Facetten liegen mag. Einige der zentralsten davon beleuchteten die Gesundheitstage der Gesellschaft für Gesundheitsberatung (GGB) in Lahnstein, die ihren Besuchern wie immer die Aufnahmefähigkeit eines extrem saugfähigen Schwamms abverlangte, sie dafür aber mit ...







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