Meinung zu „Jetzt reden wir“ Worüber reden wir hier eigentlich? 14.02.2026, 18:00 Uhr

i Marta Fröhlich Jens Weber. MRV

Die Ausgaben sind hoch, das Geld ist knapp. Ob beim Kreis oder weiter unten bei den Kommunen. Daran wird wohl auch eine Initiative wie „Jetzt reden wir“ nichts ändern. Oder?

Viel geredet, nichts beschlossen. Die Debatte im Kreisausschuss war ermüdend. Im Zentrum des Ganzen stand die Initiative „jetzt reden wir“. Aber worüber will man überhaupt reden? Im Grunde über unser Portemonnaie. Denn die Kommunen sind blank, das Geld reicht mitunter nicht mal mehr für eine neue Friedhofsbank.







Artikel teilen

Artikel teilen