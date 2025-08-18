Viele Besucher feierten bei der sechsten Auflage von „Woodvibrations“ ein Fest der Sinne auf dem schönen Teil des Loreley-Radweges zwischen Allendorf und Zollhaus.

Wer glaubt, dass der Wald nur etwas für Förster, Wildschweine oder meditationsbedürftige Großstadtflüchtlinge ist, der kennt „Woodvibrations“ noch nicht. Bereits zum sechsten Mal wurde der grüne Teppich zwischen Allendorf und Zollhaus für ein einzigartiges Ereignis ausgerollt: ein besonderes Waldbaden mit künstlerischem Tiefgang im Rahmen des „Dialogs Aar-Einrich“. Oder, wie ein Besucher begeistert meinte: „Endlich mal ein Festival, bei dem man statt Bierdusche einen Tannenzapfen abbekommt“ – ein Waldspaziergang mit Nebeneffekt.

Auf der 4,5 Kilometer langen und malerischen „Wandelmeile“ des Loreley-Radwegs veränderte sich der sonst so friedliche Mischwald in eine Open-Air-Galerie mit integriertem Konzertsaal. Die Besucher erwarteten fröhliche Musik, freundliche Menschen und ganz viel Lebenslust auf einem Kulturspaziergang mitten im Wald. Kein Lärm, keine Scheinwerfer, kein Schnickschnack – stattdessen gab es reichlich Natur, Noten und Nuancen. Gleich 25 Musik- und Künstlergruppen aller Couleur hatten entlang des Weges ihre ungewöhnlichen Plätze bezogen – unter Buchen, auf Baumstümpfen, an Lichtungen. Manch eine Gitarre war auf einer Wurzel geparkt, ein Kontrabass lehnte lässig an der Rinde, und irgendwo aus dem Gebüsch sang jemand „Halleluja“.

i Woodvibrations war wieder ein Fest für alle Sinne. Der Wald diente auch als Galerie. Rolf-Peter Kahl

Eine ältere Dame blieb mitten auf dem Weg stehen, lauschte den Gitarrenklängen und seufzte: „Das ist besser als jede Kur in Bad Ems.“ Neben ihr fragten zwei Kinder, ob die Musiker wohl auch Eichhörnchen-Applaus bekämen. Ein besonders neugieriges Exemplar saß oben im Astwerk und es sah aus, als nicke es im Takt. Die Besucher strömten bei bestem Wetter schon kurz nach Beginn um 14 Uhr in buntem Strom durch den Wald – mal schiebend mit Kinderwagen, mal tretend auf dem Fahrrad, mal schnaufend wegen der Steigung, aber immer mit gespitzten Ohren.

Ob allein, als Duo oder in Wandergrüppchen – jeder wurde Teil dieses sanft pulsierenden Gesamtkunstwerks. Wer stehen blieb, wurde belohnt: mit kleinen Konzerten, die wie zufällig in die Waldatmosphäre einsickerten, mit Gesang, der sich wie Windhauch ins Geäst schmiegte, oder mit Kunstobjekten, die man erst beim zweiten Hinschauen für „nicht natürlich gewachsen“ hielt.

i Gern verweilten die zahlreichen Besucher an den Ständen und kamen mit den Künstlern wie miteiander ins Gespräch. Rolf-Peter Kahl

Schon die ersten fünf „Woodvibrations“-Events in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich haben sich ganz hervorragend angefühlt – besser als anfangs erwartet. Doch am Sonntag stimmte einfach alles: Strahlender Sonnenschein, bestens gelaunte Besucher und engagierte Musiker und sonstige Künstler machten das Waldbaden zu einer rundum gelungenen Veranstaltung in entspannter Atmosphäre.

Denn auch in diesem Jahr konnte das kleine Schwarze getrost zu Hause im Schrank gelassen werden: Bequeme Schuhe und sportlich-lässige Kleidung waren angesagt. Und viele der einzelnen Stationen wurden zum gemütlichen Plauder-Foyer. Alles harmonierte bestens: Besucher aller Generationen und hoch motivierte Künstler. Für all jene, die sich zwar der Kunst, nicht aber den Steigungen verschreiben wollten, stand ein kostenloser Shuttle bereit – ganz im Sinne der sanften Mobilität. Schließlich will niemand auf halber Strecke von der Muse verlassen werden, nur weil der Oberschenkel zwickt.

i Urlaub fürs Ohr: Unter Vogelgezwitscher und Blätterrauschen mischten sich auch Gitarren- und Akkordeonklänge. Rolf-Peter Kahl

Dass sich „Woodvibrations“ längst zum kulturellen Aushängeschild der Region gemausert hat, überrascht kaum. Die Veranstaltung schafft, was sonst nur gut gealterte Rotweine oder harmonisch gewürzte Suppen schaffen: eine perfekte Verbindung von Natur und Kultur. Dank der Organisation rund um Matthias Frey und seinem Team ist „Woodvibrations“ mehr als nur ein Event – es ist ein Erlebnis, das die Sinne öffnet, die Seele baumeln lässt und die Waldluft mit kreativen Schwingungen anreichert.

So kommt man zum Fazit: Waldbaden war gestern – heute wird der Wald bespielt. In einer Zeit, in der Festivals oft mit Stromaggregaten, Pommes und Pyrotechnik um Aufmerksamkeit buhlen, setzt „Woodvibrations“ auf Entschleunigung, Erdung und echte Begegnung. Kein Lärm, kein Kommerz, keine Konfetti-Kanonen – dafür Herz, Hirn und Seele.

i An insgesamt zehn Stationen durften die Menschen verweilen und sich dem „musikalischen und künstlerischen Flair“ hingeben. Rolf-Peter Kahl

Ruhe, Achtsamkeit und Authentizität machen das kleine Festival in der VG Aar-Einrich aus. Hier zählen nicht Lautstärke und Effekte, sondern Gefühl, Atmosphäre und Begegnung. Wer nach dem Besuch weiterwandert, nimmt nicht nur den Duft von Moos und Holz mit, sondern auch eine Erinnerung an Momente, in denen sich Mensch, Musik und Natur zu etwas Größerem verbunden haben. Bei dem Erfolg heißt es sich auch im nächsten Jahr: Der Wald ruft – und er klingt ziemlich gut dabei. Gefördert wird die Veranstaltung über die Leader AG Lahn-Taunus und die Europäische Union (ELER-Mittel).