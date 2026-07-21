Beliebtes Event im Aartal „Wood-Vibrations“: Waldbaden mit Musik in der Natur Rolf-Peter Kahl 21.07.2026, 17:00 Uhr

i Musik und mehr gibt es bei "Wood-Vibrations". Rolf Kahl

Wenn sich am 9. August wieder Musiker, Künstler und Literaten im Aartal treffen, dann ist wieder „Wood Vibrations“. Das beliebte Format lockt Jahr für Jahr einige Besucher auf den Loreley-Aar-Radweg.

Am Sonntag, 9. August, findet die siebte Auflage der beliebten Veranstaltung des Dialogs Aar-Einrich auf dem reizvollen Abschnitt des Loreley-Aar-Radweges zwischen Allendorf und Zollhaus statt: Die „Wood-Vibrations“.Entlang der rund 4,5 Kilometer langen Strecke wird der Wald zur offenen Bühne für Musiker, Künstler und Literaten, die die Wanderer mit ihrer Kunst, Konzerten und Kurzgeschichten – Open Air und unplugged – mitten im Wald überraschen, ...







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