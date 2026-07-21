Wenn sich am 9. August wieder Musiker, Künstler und Literaten im Aartal treffen, dann ist wieder „Wood Vibrations“. Das beliebte Format lockt Jahr für Jahr einige Besucher auf den Loreley-Aar-Radweg.
Am Sonntag, 9. August, findet die siebte Auflage der beliebten Veranstaltung des Dialogs Aar-Einrich auf dem reizvollen Abschnitt des Loreley-Aar-Radweges zwischen Allendorf und Zollhaus statt: Die „Wood-Vibrations“.Entlang der rund 4,5 Kilometer langen Strecke wird der Wald zur offenen Bühne für Musiker, Künstler und Literaten, die die Wanderer mit ihrer Kunst, Konzerten und Kurzgeschichten – Open Air und unplugged – mitten im Wald überraschen, ...