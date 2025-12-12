Nach Sichtung bei Lahnstein Wolfsrisse: Fallzahlen widersprechen Schäfern Marta Fröhlich 12.12.2025, 15:00 Uhr

i Bereits im vergangenen Jahr hat sich ein Wolfsrudel in der VG Puderbach im Westerwaldkreis angesiedelt. Im Rhein-Lahn-Kreis sind bisher nur einzelne Sichtungen bekannt. Symbolbild: picture alliance/dpa/Patrick Pleul. picture alliance/dpa/Patrick Pleul

„Wir füttern hier den Wolf“, sagen Schäfer in der Region und sind nach neuesten Sichtungen in Aufruhr. Dabei bleibt der Wolf nach Zahlen des Kluwo in diesem Jahr hinter seinem Ruf zurück. Ein Blick aufs Detail.

Nach neuen Wolfssichtungen im Rhein-Lahn-Kreis sind die Tierhalter in der Region in Aufruhr. Anlass geben zwei aktuelle Fälle: Mitte November ist in Lahnstein bei einer Drückjagd ein Wolf dokumentiert worden. Eine Woche später hat es eine Wolfsichtung in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Ems-Nassau gegeben.







