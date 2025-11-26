Ausbreitung bestätigt Wolf in Lahnstein gesichtet: Kreisjagdmeister nimmt Stellung 26.11.2025, 16:00 Uhr

i Der Wolf ist wieder in Deutschland angekommen. Auch im Rhein-Lahn-Kreis, wie Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Symbolbild: picture alliance/dpa/Patrick Pleul. picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Für Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz kommt die Wolfssichtung in Lahnstein nicht unerwartet. Im Rhein-Lahn-Kreis findet der Wolf reichlich Wild und damit einen "gedeckten Tisch" vor. Doch was bedeutet seine Anwesenheit für die Jäger vor Ort?

Ein Wolf wird bei einer Drückjagd im Lahnsteiner Wald gesichtet, die Jäger halten dies in einem Video fest, informieren die offiziellen Stellen – und geben eine Pressemeldung mit Verhaltenstipps an die Bevölkerung heraus. Rüdiger Klotz, Kreisjagdmeister des Rhein-Lahn-Kreises, ordnet diese Begegnung gegenüber unserer Zeitung weiter ein.







