Wolf in Lahnstein gesichtet: Hunde an die Leine! 

Für den Menschen ist der Wolf aufgrund seiner Scheu keine Gefahr. Bei Hunden sieht die Lage jedoch anders aus. Was Hundetrainerin Jennifer Schendzielorz für den Fall einer Begegnung und zur Vorbeugung empfiehlt.
Lesezeit 1 Minute
Seit Kurzem ist es amtlich: Bei dem Tier, das Mitte November bei einer Drückjagd im Revier Spießborn I (Bereich Friedrichsegen und Friedland) gesichtet wurde, handelt es sich um einen Wolf. Keine wirkliche Überraschung angesichts dessen, dass das lange Zeit in Deutschland ausgestorbene Raubtier inzwischen auch im Rhein-Lahn-Kreis wieder Einzug gehalten hat, und normalerweise auch kein Grund zur Beunruhigung.