Expertin rät zur Vorsicht Wolf in Lahnstein gesichtet: Hunde an die Leine! Ulrike Bletzer 09.12.2025, 06:00 Uhr

i Nach der Sichtung eines Wolfes bei Lahnstein sollten Hundehalter besondere Vorsichtsmaßnahmen bei Spaziergängen im Wald treffen. picture alliance/dpa/Etienne Dötsch

Für den Menschen ist der Wolf aufgrund seiner Scheu keine Gefahr. Bei Hunden sieht die Lage jedoch anders aus. Was Hundetrainerin Jennifer Schendzielorz für den Fall einer Begegnung und zur Vorbeugung empfiehlt.

Seit Kurzem ist es amtlich: Bei dem Tier, das Mitte November bei einer Drückjagd im Revier Spießborn I (Bereich Friedrichsegen und Friedland) gesichtet wurde, handelt es sich um einen Wolf. Keine wirkliche Überraschung angesichts dessen, dass das lange Zeit in Deutschland ausgestorbene Raubtier inzwischen auch im Rhein-Lahn-Kreis wieder Einzug gehalten hat, und normalerweise auch kein Grund zur Beunruhigung.







