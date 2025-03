Liebe geht durch den Magen, heißt es. Ob diese Redensart für Tessa Andreas aus Giershausen zutrifft, das können Fernsehzuschauer am Montagabend bei Vox verfolgen. Die 31-Jährige hat als Kandidatin für ein Blind Date im „First Dates Hotel“ eingecheckt.

Wer die Sendung nicht kennt: Bei „First Dates Hotel“ bekommen Singles die Gelegenheit, in entspannter Urlaubsatmosphäre den potenziellen Partner fürs Leben zu treffen. Starkoch Roland Trettl und sein Team empfangen die Liebessuchenden zu einem Urlaub in traumhafter Umgebung. Bei einem Abendessen lernen die Singles ihr persönliches Blind Date kennen. Springt der Funke bei einem romantischen Dinner über, kann der Aufenthalt im „First Dates Hotel“ zusammen mit dem Partner noch verlängert werden. Und selbst wer mit seinem ursprünglichen Date-Partner nicht zusammenkommt, muss die Liebe nicht gleich abschreiben. Denn eine zweite Chance mit einem der übrigen Single-Gäste ist nicht ausgeschlossen, erklärt Vox auf seiner Internetseite den Ablauf der Show.

i Auf ihrem Instagram-Kanal "tessalovesfashion_" nimmt Tessa die Besucher auch mit auf Reisen - zum Beispiel nach Mallorca. Atessa Andreas

Ob Tessa mit ihrem Date Glück gehabt hat, darf sie vor der Ausstrahlung der Sendung (natürlich!) nicht verraten. Aber so viel sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung dann doch: „Ich hätte mich geärgert, wenn ich nicht in die Sendung gegangen wäre.“ Ist das schon ein Hinweis? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, denn Tessa ergänzt: „Ich würde es auch noch einmal machen.“

Die 31-Jährige ist ein offener Mensch, sie selbst würde sich als „vielfältige Person“ beschreiben. Tessa reist gern, sie interessiert sich für Mode und geht gern auf Konzerte. „Eigentlich höre ich fast alles“, sagt sie über ihren Musikgeschmack.

So vielseitig interessiert Tessa einerseits ist, so klar und eindeutig ist andererseits die Vorstellung, wie ihr Traummann aussehen soll: „Dunkle Haare, dunkle Augen, Dreitagebart“, sagt Tessa. Und selbstverständlich müssen auch die inneren Werte stimmen. Ihr Partner solle bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, und nicht nur etwas Unverbindliches suchen, betont Tessa. Auch ganz wichtig: „Er soll mich behandeln, wie eine Prinzessin.“

So jemanden zu finden, ist nicht ganz einfach. Tessa, die als Bankkauffrau arbeitet, ist seit fast sechs Jahren Single. „Woran das liegt, das frage ich mich auch hin und wieder“, gibt sie zu. Ihr Single-Dasein thematisiert sie auch öffentlich auf ihrem Instagram-Kanal „tessalovesfashion_“, den sie seit 2019 – seit dem Ende ihrer letzten Beziehung – betreibt.

„Da geht es auch darum, wie es möglich ist, als Single trotzdem sein Leben zu genießen“, erzählt sie. Rund 1800 Nutzer folgen ihrem Kanal. „Ich möchte vor allem jungen Frauen zeigen, dass es nicht schlimm ist, allein zu sein. Dass man allein viele Dinge unternehmen und auch ohne Partner glücklich sein kann.“

Wobei: „Trotzdem ist es in einem drin, dass man einen Partner sucht“, sagt Tessa. Sie selbst hat es in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Wegen versucht. „Heutzutage lernt man seinen Partner ja nicht mehr nur klassisch in der Tanzschule oder beim Einkaufen kennen.“ Vielmehr findet die Partnersuche in der heutigen Zeit auch im virtuellen Raum statt. Tessa hat ihr Glück auf Datingplattformen gesucht – allerdings ohne Erfolg. „Das hat für mich nicht funktioniert“, bilanziert sie ihre Erfahrungen. Also wollte sie neue Wege gehen. Und da kommt die Sendung „First Dates Hotel“ ist Spiel.

Sie habe die TV-Show zwar nicht regelmäßig geschaut, erzählt Tessa, „aber über Social Media wusste ich schon, worum es geht und wie es abläuft“. Im Juni 2024 bewirbt sie sich für das Format. Es folgen Telefonate mit der Produktionsfirma, „da gibt man Eckdaten von sich an“, und irgendwann steht fest: Tessa ist dabei.

Die 31-Jährige wird nach Mallorca eingeladen, wo die Sendung gedreht wird. Für Tessa ist es – ganz unabhängig vom Ausgang ihres Blind Dates – eine gute Zeit. „Ich hab mich im ’First Dates Hotel’ sehr wohlgefühlt“, erzählt sie. „Das Team dort hat sich sehr gut um uns gekümmert. Egal, was war: Man konnte sich immer melden.“

Auch wenn es ihr erster Auftritt in einer Fernsehshow war: Nervös sei sie wegen der Kameras nicht gewesen, sagt Tessa. Worauf es ankommt, wenn man vor der Kamera steht, hat sie bei der Arbeit an ihrem Instagram-Kanal gelernt, für den sie selbst immer wieder kurze Beiträge produziert.

Und auch den Reaktionen, die auf ihren Auftritt bei „First Dates Hotel“ folgen, sieht sie gelassen entgegen. „Mir ist egal, was andere von mir denken. Ich bin mit mir selbst im Reinen.“

Wer die Folge mit Tessa schon vorab sehen möchte, kann sie kostenpflichtig unter https://plus.rtl.de/ streamen.