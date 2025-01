Feuerwehreinsatz in Bad Ems Wohnhaus steht in Flammen 12.01.2025, 15:46 Uhr

i Ein Wohnhausbrand fordert am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Andreas König

Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt, kommt es zurzeit in Bad Ems zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr. Ein Wohnhaus oberhalb der ehemaligen Bundeswehrschule steht in Flammen. Nach ersten Berichten von Augenzeugen scheint der Brand soweit unter Kontrolle zu sein.

