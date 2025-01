Feuerwehreinsatz in Bad Ems Wohnhaus in Flammen: Mensch kommt bei Brand ums Leben Uli Pohl

Mira Zwick 12.01.2025, 15:46 Uhr

i Ein Wohnhausbrand fordert am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Bad Ems. Eine Person kam bei dem Band ums Leben. Sascha Ditscher

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntagnachmittag in Bad Ems. Nach aktuellen Informationen ist ein Mensch in den Flammen ums Leben gekommen.

Ein Wohnhausbrand in der Otto-Balzer-Straße oberhalb der ehemaligen Bundeswehrschule hat in Bad Ems am frühen Sonntagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehren gesorgt. Über den Brand des frei stehenden Einfamilienhauses wurde die Polizei gegen 14.

