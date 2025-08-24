Die B274 bleibt an Wochenenden für Motorräder gesperrt – und die Polizei zieht eine erste Bilanz: 500 Verstöße in nur drei Wochen. Kontrollen decken dabei nicht nur Ungehorsam, sondern auch teure Umbauten auf.

Rund 500 Verstöße in nur drei Wochen: Seit dem 1. August ist die B274 zwischen Allendorf und Hahnstätten-Zollhaus an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder gesperrt – Mofas und Kleinkrafträder ausgenommen. Grund für die Maßnahme sind zahlreiche Unfälle in den vergangenen Jahren, oft wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Am vergangenen Samstag kontrollierte die Polizei erneut verstärkt auf der Strecke und nahm dabei nicht nur Führerscheine und Papiere unter die Lupe, sondern auch die Maschinen selbst.

Am vergangenen Samstag, dem dritten Wochenende seitdem das Motorradfahrverbot in Kraft ist, führte die Polizei nicht nur die normalen Verkehrskontrollen durch, sondern überprüfte die motorisierten Zweiräder auch auf technische Veränderungen. Zehn Beamte der Zweirad-Kontrolltruppe der Dienststelle Montabaur waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. „Bei den Veränderungen an den Motorrädern handelt es sich hauptsächlich um optische Umbauten“, erklärte Kommissar Tobias Schmidt. Fast alle eingesetzten Beamten sind selbst Motorradfahrer – entsprechend fachkundig fiel das Gespräch mit den Kontrollierten aus.

Einsichtige und uneinsichtige Fahrer

Kurz vor 12 Uhr winken die Beamten einen Motorradfahrer an die Seite, der aus dem Schwarzwald kommt. Er habe das Fahrverbotsschild nicht gesehen, kenne aber solche Fahrverbote für Motorräder aus seiner Region. Der Mann ist einsichtig und zahlt das Bußgeld in Höhe von 50 Euro ohne weitere Beschwerden. Das Wetter ist an diesem Samstag unbeständig und kühler als die vergangenen Wochenenden. Die Polizeifahrzeuge in der Parkbucht entlang der B274 machen Eindruck auf die Autofahrer, die an der Kontrollstelle vorbeifahren.

i Kurz vor dem Kreisel im Zollhaus steht das Fahrverbotsschild. Weitere Schilder sind in Katzenelnbogen und vor der Abzweigung Allendorf aufgestellt. Die meisten Motorradfahrer an diesem Samstag sagten, dass sie das Schild nicht gesehen haben. Mariam Nasiripour

Der zweite Motorradfahrer lässt nicht lange auf sich warten. Die Beamten erklären ihm zunächst den Grund für die Kontrolle und dass er eine Ordnungswidrigkeit begangen habe, die mit 50 Euro Bußgeld geahndet wird. „Ich habe das Schild zu spät gesehen“, zeigte sich auch dieser Motorradfahrer einsichtig.

Weniger einsichtig zeigten sich die nächsten Motorradfahrer. „Wir sind Freizeitfahrer aus dem Feldbergkreis“, erzählte einer der Männer. Beide waren mit ihren Frauen unterwegs. Alle vier sagten einstimmig, dass sie kein Schild mit einem Hinweis auf das Fahrverbot gesehen hätten, und diskutierten mit den Beamten, die ihre Führerscheine und die Fahrzeugpapiere überprüften. Am meisten regten sie sich über das hohe Bußgeld auf, das sie aber bezahlten. Dann ging die Diskussion darüber los, dass sie gern ihre Fahrt fortsetzen möchten. Ein junger Polizeibeamter versuchte zu erklären, dass das nicht möglich sei. Nach langem hin und her fuhren sie wieder zurück Richtung Katzenelnbogen, von wo sie auch gekommen waren.

i Nach der Kontrolle musste der Motorradfahrer wieder in die Richtung fahren, aus der er auch gekommen war. Mariam Nasiripour

Ein weiterer Zweiradfahrer hatte zwar das Schild gesehen, aber gedacht, dass das Fahrverbot nur an Sonntagen und Feiertagen gelte. Er zeigte sich enttäuscht darüber, zahlte aber das Bußgeld ohne weitere Diskussionen.

„Sorry, ich bin nicht von hier“, sagte der Motorradfahrer aus dem Landkreis Fulda. Auf die Frage des Beamten, ob er die Ordnungswidrigkeit zugibt und das Bußgeld bezahlen wird, antwortete der Mann: „Was bleibt mir übrig?“

i An diesem Zweirad wurden einige optischen Veränderungen durchgeführt. So wurden zum Beispiel die Bremshebel und Kupplung in Gold eingebaut. Außerdem wurde Chrom eingesetzt und die Spiegel versetzt. Das habe rund 3000 Euro gekostet, so der Besitzer. Mariam Nasiripour

An seinem Zweirad zeigte einer der Polizisten die optischen Veränderungen, die gern durchgeführt werden. So waren der Auspuff, die Griffe für Bremse und Kupplung sowie die Bremsleitung ausgetauscht. Außerdem wurden Chromteile angebracht und die Spiegel versetzt. Rund 3000 Euro habe er dafür ausgegeben, so der Motorradfahrer.

Hintergründe zur Straßensperrung für Motorradfahrer an Wochenenden

„Von 2022 bis 2025 wurden 35 Unfälle auf der B274 registriert. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben und 14 wurden schwer verletzt“, erklärte Polizeisprecher Jürgen Fachinger. Der letzte Unfall habe sich erst drei Wochen zuvor ereignet. Zudem seien 2022 auf dieser Strecke illegale Rennen gefahren worden, die Teilnehmer hätten riskante Manöver gefilmt und in sozialen Netzwerken geteilt.

Diese Umstände führten dazu, dass die Kreisverwaltung nach Gesprächen mit dem Landesbetrieb Mobilität, der Polizei und der Verbandsgemeinde das Fahrverbot verhängte. Es gilt in diesem Jahr bis zum 31. Oktober und soll künftig regelmäßig zwischen 1. April und 31. Oktober greifen.

i Ein Beamter kontrollierte die Fahrzeugpapiere des Motorradfahrers. So stellten die Beamten auch fest, ob er das erste Mal auf dieser Strecke fuhr oder vielleicht sogar ein Wiederholungstäter war. Mariam Nasiripour

Das Fahrverbot gilt bis zum 31. Oktober. Es soll auch in den kommenden Jahren regelmäßig in den Sommermonaten, also vom 1. April bis zum 31. Oktober gelten und durch die Polizei kontrolliert werden. Wie ergiebig die Kontrollen sind, zeigt die Anzahl der registrierten Verstöße. „Am ersten Wochenende hatten wir 86 Verstöße. An den letzten drei Wochenenden waren es rund 500 Verstöße, die geahndet wurden“, berichtete Fachinger. Er ergänzte, dass die Polizei bei solchen Kontrollen die sogenannten „Knieschleifer“ im Fokus hat. Das sind Motorradfahrer, die bei der Fahrt durch eine Kurve das Zweirad auf die Seite legen, sodass ihr Knie auf dem Boden schleift. Die Freizeitfahrer seien nicht diejenigen, die zu schnell oder gefährlich fahren. Ein generelles Fahrverbot auf der Strecke sei schwierig, so Fachinger.