Sie ist eine der Veranstaltungen, die bei vielen Diezer Einwohnern sowie Menschen der heimischen Region mit einem ganz dicken Kreuz im persönlichen Jahreskalender markiert wird: die Diezer Weinwelt. Sie ist ein Ereignis, über das nicht erst seit vergangenem Samstag behauptet werden darf, dass sich diese Veranstaltung für die Liebhaber des edlen Rebensaftes schon lange etabliert hat. „Klein, aber oho!“ – so klingt es, wenn am neuen Marktplatz die Weinwelt ihre Pforten öffnet.

i Selbst die allerjüngste Generation hatte ihre Freude an der Diezer Weinwelt – ganz ohne Wein. Rolf Kahl

Zwischen Grafenschloss und Gläserklirren entsteht jedes Jahr aufs Neue eine Atmosphäre, die selbst den Skeptikern den Korken aus der Flasche schießt. Auf dem neuen Marktplatz wird die Diezer Weinwelt zur Bühne für Weingenuss, Lebensfreude und das Gefühl, dass man in der Grafenstadt zwar keinen Wein anbaut, ihn dafür aber umso lieber trinkt. „Da darf man nicht fehlen“, war am Samstag des Öfteren zu hören – und tatsächlich: Der Diezer Marktplatz war voll, die Stimmung prickelnd wie ein Glas Sekt.

i Diese beiden Damen sind zwar keine offiziellen Weinköniginnen – wären bei Bedarf jedoch geeignet. Rolf Kahl

Eigentlich war für den Samstag in einigen Wetterprognosen von Regenschauern die Rede. Doch offenbar hatte selbst der Wettergott eine Einladung zu dieser besonderen Veranstaltung ergattert – er ließ die Schauer einfach weiterziehen. So konnten die Besucher bei bestem Trinkwetter rund 50 Weine aus aller Welt probieren. Weiß, Rot, Rosé oder Sekt: Hier war für jeden etwas dabei. „Einmal Rheingau, einmal Toskana und zum Nachtisch Südafrika – bitte ins Glas!“, lauteten einige Bestellungen. Und schon früh am Abend gab es mindestens so viele Toasts wie Trauben im Weinberg. „Prost, Cheers, Santé, Salute – Wein spricht jede Sprache!“, äußerte ein weiblicher Gast, während ihr Glas schon wieder nachgefüllt wurde.

i Mitglieder des MC Germania Freiendiez singen nicht nur vom Wein – sie trinken ihn auch gern. Rolf Kahl

Dabei hätte es dieses Fest um ein Haar nie gegeben. Vor knapp drei Jahrzehnten winkten die Winzer noch ab – zu wenig Interesse, hieß es damals. Doch seit 2010 halten die Weinhändler aus Diez und der näheren Region die Fahne hoch, oder besser gesagt: das Glas. Und siehe da – die Bürger haben’s angenommen. Heute gehört die Weinwelt zum Diezer Pflichtprogramm wie der Martinsmarkt oder die Oraniensteiner Konzerte. Es mag an der besonderen Atmosphäre der Diezer Weinwelt liegen, die edlen Tropfen aus den verschiedensten Weinanbaugebieten der Welt und im Schatten des Grafenschlosses zu verkosten, denn diesen wirft das historische Gebäude nicht nur auf den Alten Markt, wo er anfangs stattfand, sondern auch auf den neuen Marktplatz.

i Dieses Sextett aus Offheim, Runkel und Heistenbach erschien zu Beginn in der Auswahl ihrer Getränke noch unschlüssig. Rolf Kahl

Natürlich gab es anfangs auch Schwarzmaler. „Ein Weinfest in Diez? Totgeborenes Kind!“, meinten manche. Aber wie heißt es doch so schön: Totgesagte leben länger – und in diesem Fall feiern sie sogar fröhlicher. Inzwischen hat die Diezer Weinwelt ihre Stammkundschaft, die lachend zugibt: „Man muss ja nicht unbedingt Wein anbauen – Hauptsache, man weiß, wie man ihn leert.“ Ganz ohne Reben ist die Grafenstadt übrigens nicht. Vor 800 Jahren wuchs schon Wein an der Lahn bei Nassau, Laurenburg und Gückingen. Und bis ins Jahr 1950 gab es sogar eine Rebveredelungsanstalt in Oranienstein. Wer also behauptet, ein Weinfest sei hier fehl am Platz, der sollte dringend die Geschichtsbücher – oder gleich ein Glas – zur Hand nehmen.

i Viele Besucher konnten zwar keine Sitzplätze mehr ergattern, feierten jedoch auch stehend die Diezer Weinwelt. Rolf Kahl

Am Ende bleibt festzuhalten: Die Diezer Weinwelt hat zwar keine Weinkönigin – aber jede Menge Königinnen und Könige der guten Laune – und sie ist mehr als nur ein Fest: Sie ist ein lebendiges Stück Kultur, ein Bekenntnis zur Freude am Genuss. Und die Weinwelt ist eine Erinnerung daran, dass man manchmal keine eigenen Weinberge braucht, um die Welt ins Glas zu holen. Oder, wie ein Besucher philosophierte: „In vino veritas – und in Diez erst recht.“