Interview mit Musikschule Wo in Bad Ems junge Musiktalente gefördert werden Ulrike Bletzer 01.01.2026, 12:00 Uhr

i Olga Gunia und Michael Burovik leiten die Emser Musikschule, die 2024 vom Alten Rathaus ins Carl-Heyer-Haus in der Römerstraße 40 umgezogen ist. Bletzer Ulrike

Die Auftritte der Bad Emser Musikschule sorgen immer für begeisterte Zuhörer. Im Gespräch mit unserer Zeitung beichten die beiden Leiter von ihren Erfahrungen mit den jugendlichen Musikern.

Sie steht für die grundsolide, sorgfältige Ausbildung von Musiktalenten verschiedenster Altersstufen: 1993 gründete die Geigerin und Musikpädagogin Olga Gunia in Bad Ems die Musikschule Gunia, die zwölf Jahre später mit dem Cellisten und Dirigenten Michael Burovik einen zweiten Leiter bekam und seither als „Emser Musikschule“ erfolgreich ihren hervorragenden Ruf verteidigt.







