Nach Firmeninsolvenz
Wo der Staat beim Glasfaserausbau einspringt
Der Glasfaserausbau gehört aktuell in verschiedenen Orten des Rhein-Lahn-Kreises zu den sichtbarsten Projekten.
Der Glasfaserausbau gehört aktuell in verschiedenen Orten des Rhein-Lahn-Kreises zu den sichtbarsten Projekten.
Johannes Koenig

Seit der Insolvenz von Phoenix Engineering stockt der kommerzielle Glasfaserausbau in Teilen des Rhein-Lahn-Kreises. Neben den privatwirtschaftlichen Investitionen gibt es noch den staatlich geförderten Ausbau. Wo findet dieser im Landkreis statt?

Lesezeit 2 Minuten
Alternativen gesucht: Seit der Insolvenz der Glasfaserfirma Phoenix Engineering sucht der ehemalige Auftraggeber, der Netzbetreiber Unsere Grüne Glasfaser (UGG), einen neuen Generalunternehmer. „Die Verträge sind auf der Zielgeraden“, berichtete die UGG im September.
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