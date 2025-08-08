Sicherheitsbestimmungen prägen längst den Alltag bei Umzügen und Volksfesten. So auch beim Bartholomäusmarkt in Katzenelnbogen. Die Veranstalter bitten um Verständnis.

Was die Besucher des Bartholomäusmarktes immer interessiert, ist, ob es Leckeres zu essen gibt. Aber nicht nur das. Auch das Thema Sicherheit ist immer mehr im Fokus.

Zum Essen: In diesem Jahr steht für die Besucher „Das Kochatelier am Bartholomäusmarkt“ zur Verfügung. Sie stehen für Geschmack, ehrliches Handwerk und regionale Qualität. Dazu ofenfrische Brötchen von der Bäckerei Zorn.

Zur Sicherheit: Eine ernste Anmerkung ist Nicole Hennemann, der Ersten Vorsitzenden des Einricher Heimatvereins, im Gespräch mit unserer Zeitung sehr wichtig: Wie bekannt ist, wurden bereits wegen schlimmen und traurigen Vorkommnissen verschärfte Verordnungen für solche und ähnliche Märkte erteilt. Veranstaltungen mussten abgesagt werden.

Das größte Problem sei dabei für Vereine wie den Einricher Heimatverein die angespannte finanzielle Situation, die es oft unlösbar erscheinen lässt, solche Verordnungen umzusetzen. Aber: Hennemann und ihr Team legen großen Wert auf Sicherheit. „Wir können nicht alles verhindern oder beeinflussen, aber wir können unseren Teil als Verein dazu beitragen, dass wir weiterhin einen schönen Festzug präsentieren können und die Besucher ohne Angst über den Krammarkt schlendern können. Der Bartholomäusmarkt ist ein Fest, bei dem Menschen zusammenkommen, Erinnerungen teilen und neue entstehen lassen. Aber auch ein Fest, das unsere Stadt bereichert und die Herzen zusammenführt“, bittet Nicole Hennemann um Verständnis.

Zum Aufbau: Das Zelt wird ab Freitag, 15. August, aufgebaut. Im Innenraum werden, – so ist es Brauch – die Wappen der Ortsgemeinden aufgehängt. Fahrgeschäfte und Stände erwarten die Besucher auf dem Marktplatz. Wie die Vorsitzende Nicole Hennemann mitteilt, gibt es in diesem Jahr wieder ein Riesenrad und einen Break Dancer. Doch all das geht nur mit Hilfe: Für den reibungslosen Ablauf des Bartholomäusmarkts werden noch freiwillige Helfer gesucht. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an info@einricherheimatverein.de melden.