Aus bei Kaiser Backformen Diez
Wirtschaftsförderung Rhein-Lahn könnte vermitteln
Kontakte zu Kaiser bestehen seitens der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn bislang nicht. Dies könnte sich ändern.
Kontakte zu Kaiser bestehen seitens der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn bislang nicht. Dies könnte sich ändern.
Johannes Koenig

Gespräche mit Stakeholdern führen und Kontakte vermitteln, auch zu Banken: Dies ist etwas, was die Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn für angeschlagene Unternehmen tun kann. Vielleicht bald auch für Kaiser Backformen in Diez.

Lesezeit 1 Minute
Das angekündigte Produktionsende bei Kaiser Backformen bewegt die Gemüter im Kreis und darüber hinaus. Die Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH konnte in der Vergangenheit dabei helfen, Produktionsstandorte gefährdeter Unternehmen in der Region zu erhalten.

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