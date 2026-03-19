Gespräche mit Stakeholdern führen und Kontakte vermitteln, auch zu Banken: Dies ist etwas, was die Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn für angeschlagene Unternehmen tun kann. Vielleicht bald auch für Kaiser Backformen in Diez.
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Das angekündigte Produktionsende bei Kaiser Backformen bewegt die Gemüter im Kreis und darüber hinaus. Die Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH konnte in der Vergangenheit dabei helfen, Produktionsstandorte gefährdeter Unternehmen in der Region zu erhalten.