Stadtrat vertagt Entscheidung
Wird der Friedhof Bad Ems für Bürger teurer?
Wenn ein lieber Mensch verstirbt, kommen auf die Angehörigen Kosten zu. In Bad Ems könnten diese durch eine Anpassung der Satzun
Wenn ein lieber Mensch verstirbt, kommen auf die Angehörigen Kosten zu. In Bad Ems könnten diese durch eine Anpassung der Satzung nun deutlich steigen.
Harald Oppitz/KNA

Uff! Die Friedhofsgebühren in Bad Ems sollen wegen des neuen Bestattungsgesetzes kräftig steigen. Viele Leistungen könnten bald das Dreifache kosten. Eine Entscheidung dazu hat der Stadtrat erst mal vertagt und will prüfen.

Lesezeit 3 Minuten
Eine gefühlt endlos lange Liste an Bauangelegenheiten, dazu noch der Jahresabschluss 2025 und das eine oder andere zusätzliche Thema – die jüngste Sitzung des Bad Emser Stadtrats hat rund dreieinhalb Stunden gedauert. Und das, obwohl kontroverse Diskussionen ausblieben und die Beschlüsse exakt so gefasst wurden, wie es die jeweilige Beschlussvorlage vorsah, berichtet Bürgermeister Oliver Krügel im Gespräch mit unserer Zeitung.
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