Wo fängt sexueller Missbrauch an? Wie kann man ihn verhindern? Und wo gibt es in der Gesellschaft noch Nachholbedarf? Darüber geben im Interview zwei Expertinnen des Limburger Vereins „Gegen unseren Willen“ Auskunft.
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„Wir alle kennen sexuelle Missbrauchstäter“, sagen die Diplom-Sozialpädagogin Barbara Koepper und Diplom-Sozialarbeiterin Helga Martin vom Limburger Verein „Gegen unseren Willen“. Seit 1989 berät der Verein Opfer von sexuellem Missbrauch. Die jüngsten sind noch im Kindesalter, die ältesten längst erwachsen.