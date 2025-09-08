Der Marktplatz ist schlicht zu klein geworden, weshalb das Braubacher Winzerfest ans Rheinufer umzog. Mit Erfolg, wie die Organisatoren berichten. Für den superrunden Geburtstag Ende September zurren sie gerade die letzten Details fest.

Zum 100. gibt’s eine Schippe obendrauf: Weil das Braubacher Winzerfest mit einem Feiertag – genauer gesagt: mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober – in seinen superrunden Geburtstag startet, fängt es bereits vormittags um 11 statt wie sonst üblich erst um 18 Uhr an. Satte sieben Stunden mehr also, um die vielfältigen Angebote wahrzunehmen, zu flanieren, zu genießen. Und vielleicht auch mal kurz an diejenigen zu denken, die das alles hier im Hintergrund zu stemmen haben.

„Nach dem Winzerfest ist vor dem Winzerfest“, sagt Elvira Rogge, die Leiterin der Loreley-Touristik Braubach, die die weit über die Braubacher Stadtgrenzen hinaus beliebte Veranstaltung seit 2008 federführend organisiert. Will heißen: Im Februar, spätestens aber im März gilt es, bei potenziellen Standbetreibern anzuklopfen und sich um das zusehends schwieriger werdende Sponsoring zu kümmern. „Es ist auch immer wieder eine kleine Herausforderung, die Bands und Kapellen zu akquirieren, zumal wir beim musikalischen Angebot Wert auf Abwechslung legen“, ergänzt Elvira Rogge.

Von der „zünftigen“ Seite her sind dieses Mal der Musikverein Concordia Rhens, die Feuerwehrkapelle Dahlheim und die Concordia-Kapellen mit im Boot. Eher weniger zünftig, aber garantiert ebenfalls hörenswert: Auch die Livebands The Trallalities, The Acoustics, Betobe und Real Sound sowie DJ Marv werden bei der viertägigen Großveranstaltung für die passenden Töne sorgen. Dazu werden sieben Weinstände die Steilvorlage für das Singen des Braubacher Schunkellieds liefern, und auch für feste Nahrung ist selbstverständlich gesorgt.

„ Wir haben damals alle Standbetreiber gefragt – und kein einziger wollte an den alten Standort zurück.“

Stadtbeigeordneter Markus Fischer zum Standortwechsel vom Marktplatz zum Rheinufer

Aber natürlich geht es bei dieser Traditionsveranstaltung noch um weit mehr. Nämlich um die Pflege von Brauchtum und Kultur: Der Höhepunkt schlechthin dürfte auch in diesem Jahr wieder der große Winzerumzug mit Start am Festsonntag, 5. Oktober, um 14 Uhr sein. Neben den Braubacher Weinhoheiten werden sich dann zahlreiche Vereine und Gruppierungen präsentieren. „Erfahrungsgemäß machen rund 500 Akteure beim Umzug mit“, sagt der für den Geschäftsbereich Tourismus, Buga 2029 und Kultur zuständige Stadtbeigeordnete Markus Fischer beim Treffen mit unserer Zeitung und fügt hinzu, überhaupt sei das Winzerfest über die Jahre hinweg immer größer geworden: „Das war auch der Grund, warum es auf Dauer in die Rheinanlagen umgezogen ist. Auf dem Marktplatz, wo es bis zur Altstadtsanierung stattgefunden hat, ist gar nicht genug Platz dafür. Wir haben damals alle Standbetreiber gefragt – und kein einziger wollte an den alten Standort zurück.“

Das Epizentrum des Winzerfests, das 1925 seine Premiere hatte und auch vor der Altstadtsanierung bereits einige Male sein Quartier wechselte, sind jetzt also die Rheinanlagen. Dort steigt am Samstagnachmittag, 4. Oktober, auch das große Repräsentanten-Treffen. Seit 2022 finde es nicht mehr in Fünf-Jahres-Abständen, sondern jährlich statt, berichtet Bastian Clos, der nicht nur Mitarbeiter der Tourist-Info, sondern „zufälligerweise“ auch Erster Vorsitzender des ausrichtenden Verkehrs- und Verschönerungsvereins ist. Dieser unterstützt die Stadt als Mitglied des Arbeitskreises Winzerfest bei der Organisation.

Mit Button das Fest unterstützen

Weitere Höhepunkte sind der Fackel- und Laternenumzug am Samstagabend, der ökumenische Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Barbarakirche und das Kinderprogramm mit anschließender Bacchus-Rallye am Montagnachmittag und vieles mehr.

Zeitgleich mit dem Winzerfest sorgen – ebenfalls in den Rheinanlagen – die Buden und Fahrgeschäfte der Braubacher Kirmes für zusätzliches Amüsement. Hier gibt es aber eine Änderung: 20 Jahre lang habe die Klinge OHG das Volksfest ausgerichtet, blickt Markus Fischer zurück: „In diesem Jahr übernimmt dies erstmals der Schaustellerbetrieb Gerd Rohleder aus Bad Kreuznach.“

Übrigens: Um die Winzerfest-Kasse zu füllen, führt der Verkehrs- und Verschönerungsverein am Sonntag, 14. September, eine Haussammlung durch. Für 2 Euro pro Stück wird der Winzerfest-Button, der auch in der Tourist-Info erhältlich ist, abgegeben. Erfahrungsgemäß sei die Resonanz überwiegend positiv, berichten Elvira Rogge und Bastian Clos: „Viele geben mehr oder spenden nachträglich etwas, wenn sie gerade nicht zu Hause waren.“

Das zeigt nicht nur, dass den Braubachern ihr Winzerfest am Herzen liegt, sondern motiviert natürlich auch diejenigen, die die Organisation zu schultern haben. Klar sei das alles mit viel Arbeit verbunden, sagen die drei: „Aber gleichzeitig macht es uns Spaß. Schließlich ist es ja auch unser Fest.“

Das detaillierte Programm um Winzerfest findet man unter https://ku-rz.de/winzerfest zum Download.

Welterbe-Weinprobe macht Lust aufs Winzerfest

Sie ist sozusagen die „Vorhut“ des Braubacher Winzerfests: die Welterbe-Weinprobe am Freitag, 26. September, ab 19 Uhr im Restaurant Laguna in der Heinrich-Schlusnus-Straße 3. Dort stellen Winzer aus dem Welterbegebiet gemeinsam mit aktuellen und ehemaligen Weinhoheiten sechs erlesene Weine und einen spritzigen Secco vor. Dazu gibt es, auf Wunsch auch vegetarisch, einen mediterranen Vesperteller, eine deftige Brotauswahl mit Süßrahm- und Kräuterbutter und Wasser. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Liveband The Acoustics. Die Tickets kosten 45 Euro und sind bei der Tourist-Info in der Rathausstraße 8, online unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich.