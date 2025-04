Schon Mitte Februar war die Fällung zweier Winterlinden angekündigt worden, nun war es so weit: Im Zuge der Vorbereitungen für den Neubau der Brücke an der Bismarckstraße wurden nun vormittags die beiden Bäume gefällt. Notwendig wurde die Maßnahme, da die bisher an der alten Brücke montierten Trinkwasserleitungen zukünftig unter der Aar verlaufen sollen und die Bäume den für die Verlegung benötigten Baugruben weichen müssen. „Denn eine Verlegung der Gruben ist aus technischen Gründen nicht möglich“, so die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Diez.

Die untere Naturschutzbehörde hatte jedoch gefordert, vorab zu überprüfen, ob es einen Tierbestand (Besatz) in den Bäumen gibt. Dies geschah laut Verwaltung Ende März durch ein Ingenieurbüro für Landschafts- und Freiraumplanung, das keinen Besatz festgestellt hat. Eine erneute Kontrolle wurde noch am Vorabend der Fällung durchgeführt. Während der Fällarbeiten kam es laut Auskunft der Polizei zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.