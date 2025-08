Weg von fossilen Energieträgern hin zu Erneuerbaren: Die Energiewende in Deutschland ist in vollem Gange. Mit der Vorgabe, dass 2 Prozent der Landesfläche für die Windenergie an Land auszuweisen sind, macht sie auch vor unser aller Haustür keinen Halt. Wo genau Windräder und auch Photovoltaik-Freiflächen gebaut werden dürfen, wird im regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald festgeschrieben. Der Planentwurf wurde im vergangenen Jahr vorgestellt – nicht ohne Widerstand verschiedener Naturschutzverbände. Aus den Naturschutzverbänden BUND, Nabu, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Pollichia als Träger öffentlicher Belange hat sich die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Natur und Landschaft Rhein-Lahn zusammengefunden. Sie erkennen uneingeschränkt an, dass der Ausbau erneuerbarer Energieanlagen notwendig ist, machen aber im gleichen Atemzug auch deutlich, dass dabei der effiziente und sparsame Umgang mit der Ressource Natur umgegangen werden muss. An Kritik am besagten Raumordnungsplan und dessen Erstellung sparen sie nicht:

„Sechs Jahre wurde an dem Teilplan gearbeitet, in der Zeit sind wir nie angehört worden.“

Rolf Hussing von Pollichia

Das Planfeststellungsverfahren selbst: Wenngleich Rolf Hussing von Pollichia einräumt, dass die Planungsgemeinschaft, die die Flächen für Erneuerbare-Energie-Anlagen wie Windkraftanlagen und Photovoltaik-Freiflächen erarbeitet hat, transparent gearbeitet habe, so äußert er doch klare Kritik daran, dass die Naturschutzverbände nicht Teil der Planungsgemeinschaft sind und in die Erstellung des Raumordnungsplans eingebunden oder befragt wurden. Dies widerspreche der Vorgabe, dass Naturschutzverbände an dem Prozess beteiligt werden sollen: „Sechs Jahre wurde an dem Teilplan gearbeitet, in der Zeit sind wir nie angehört worden.“ Nach Veröffentlichung des Plans 2024 gab es lediglich eine sechswöchige Frist, eine Stellungnahme abzugeben. Ein Missverhältnis findet Hussing, insbesondere mit Blick darauf, dass die Arbeit in den Naturschutzverbänden rein ehrenamtlich geschehe.

„Wir zerstückeln unsere Klimaanlagen.“

Anne Merg vom BUND

Kritik an der Ausweisung der Vorrangflächen: Der Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald unzählige Standorte für Windenergieanlagen (WEA) und Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen (PV-FF-Anlagen) vor. „Die dezidierte Beurteilung von 421 Standorten für WEA und PV-FF-Anlagen ist in der vorgegebenen Bearbeitungszeit für ehrenamtlich Tätige der Verbände nicht möglich“, heißt es in der Stellungnahme. Denn die Landschaft sei vielfältig nutzbar: von Menschen als Lebens- und Erholungsraum, von der Landwirtschaft, aber natürlich auch von der Tier- und Pflanzenwelt. „Muss es wirklich sein, große Teile der Landschaft vollzustellen?“, stellt Hussing die Frage, bezogen auf die große Zahl der Standorte, und schlägt vor, die Standorte zu konzentrieren und damit die Auswirkungen auf die Natur auch einzudämmen.

„Der Wald ist jedoch einer der wenigen Mittel, den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken.“

Silke Dehe von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Auswirkungen auf die Waldflächen: Denn die Auswirkungen auf die Natur sind vielfältig. So seien im Raum der Verbandsgemeinde Nastätten bis zu 92 Windkraftanlagen möglich – quasi „auf jedem Hügel, der bislang bewaldet ist“, verdeutlicht Silke Dehe von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. „Der Wald ist jedoch einer der wenigen Mittel, den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken: Dort wird Trinkwasser gefiltert und gespeichert. Werden dort Windräder errichtet, verlieren wir auch unsere Wasserspeicherflächen. Und wir zerstören die Flächen, in denen die Luft gekühlt wird.“ Anne Merg vom BUND ergänzt: „Wir zerstückeln unsere Klimaanlagen.“

„Damit wird nicht die Entwicklungsmöglichkeit der Fläche für die nächsten beispielsweise 30 Jahre beachtet, womit wir das Potenzial der Art für die Zukunft missachten.“

Winfried Lieber vom Nabu

Auswirkungen auf Vögel: Und auch die langfristigen Effekte auf die Vogelwelt werde nicht betrachtet. So ist es zwar schon so, dass es ein Monitoring gebe. Aber der Untersuchungszeitraum betrage lediglich ein Jahr. „Aber die auch Jungvögel von diesem Jahr brauchen im nächsten Jahr einen Brutplatz“, geht Winfried Lieber auf die Dynamik ein. „Damit wird nicht die Entwicklungsmöglichkeit der Fläche für die nächsten beispielsweise 30 Jahre beachtet, womit wir das Potenzial der Art für die Zukunft missachten.“ Darüber hinaus werde das Monitoring immer nur für ein Windrad isoliert gemacht, nie für eine Gruppe von Windrädern. Und einen weiteren Punkt führt er an: Ein Windrad wirke sich nie nur auf die direkte Umgebung aus. Gemessen an den 2 Prozent der Landesfläche, die für erneuerbare Energien ausgewiesen werden müssen, schätzen die Vertreter der Naturschutzverbände die Belastungen für die Tierwelt auf das Zehnfache.

i Die Teilfortschreibung des Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald legt die Standorte für Windkraftanlagen und Freiflächenphotovoltaik fest. (Von links) Rolf Hussing von Pollichia, Winfried Lieber vom Nabu, Anne Merg vom BUND sowie Silke Dehe von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald haben sich zusammengetan, eine Stellungnahme zu den Plänen zu formulieren. Mira Zwick

Folgen für die Kulturlandschaft: Die Arge befürchtet eine Technisierung und Zersiedlung der Landschaften im Planungsraum Mittelrhein-Westerwald in einem bisher nicht geahnten Ausmaß. Natürlich könne sich nicht vor dem Bau von WKAs und PF-FF-Anlagen verschlossen werden, doch die Akteure sind davon überzeugt, dass gemeinsam „gute Standorte“ für Vorranggebiete ausgewählt werden können, um Konflikte zu minimieren.

Vorschlag und Forderung der Arge Natur und Landschaft Rhein-Lahn: Die vier Naturschutzverbände im Rhein-Lahn-Kreis fordern daher, die Zahl der Windkraftanlagen und deren Vorranggebiete nicht auf das maximal mögliche, sondern auf das ökologisch noch vertretbare Maß zu reduzieren. Anne Merg fasst es so zusammen: „Am sinnvollsten wäre es zu schauen, wo die windhäufigsten Flächen sind und wo am wenigsten intakte Natur zerstört wird.“ Dies schließe Windkraftanlagen in wertvollen Wäldern, Grünland-, Naturschutz- und FFH-Gebieten sowie im Naturpark Nassau aus. „Die Natur stellt keine Rechnung aus“, sagt dazu Winfried Lieber, die Rechnung müsse später trotzdem von allen gezahlt werden. „Unser Wunsch ist es, den Raumordnungsplan zu korrigieren und die Vorrangflächen zu konzentrieren und zu reduzieren“, sagt Rolf Hussing. Und sie fordern, dass wenn der Raumordnungsplan in Kraft tritt, auch keine weiteren Flächen mit Abweichungsverfahren mehr dazukommen.

Die vier beteiligten Naturschutzverbände

In der Arbeitsgemeinschaft Natur und Landschaft Rhein-Lahn haben sich Vertreter von BUND, Nabu, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Pollichia zusammengetan.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist eine nicht staatlicheUmwelt- und Naturschutzorganisation, einer der größten Naturschutzverbände in Deutschland.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ist eine deutsche nicht staatliche Organisation. Er setzt sich als einer der großen Naturschutzverbände in Deutschland für ein gutes Zusammenspiel von Mensch und Natur ein.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist ein Naturschutzverband, die sich insbesondere für den Schutz und Erhalt der Wälder einsetzt. Sie ist vor allem in der Bildungs- und Jugendarbeit tätig und führt vielseitige umweltbezogene Projekte durch.

Die Pollichia ist ein forschender Naturschutzverein mit Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz. Sie ist der zweitgrößte naturforschende Verein im deutschsprachigen Raum. Quelle: Wikipedia