Pläne vorgestellt
Winden hat in den kommenden Jahren viel vor
Ortsbürgermeister Gebhard Linscheid (Zweiter von links) stellte die anstehenden Projekte und Maßnahmen in Winden vor.
Ortsbürgermeister Gebhard Linscheid (Zweiter von links) stellte die anstehenden Projekte und Maßnahmen in Winden vor.
Mariam Nasiripour

Neuer Wohnraum, eine Verkleinerung des Friedhofs und ein Stromspeicher für den Solarpark: Die Gemeinde Winden hat einige Projekte vor der Brust. Auf einer Einwohnerversammlung wurden nun die Pläne vorgestellt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Gemeinde Winden in der Verbandsgemeinde (VG) Bad-Ems-Nassau hat einiges auf ihrer Agenda stehen. Im 714-Seelen-Dorf sollen in den kommenden Monaten und Jahren einige Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden. Diese stellte Ortsbürgermeister Gebhard Linscheid in einer sehr gut besuchten Einwohnerversammlung vor.
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