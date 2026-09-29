Neuer Wohnraum, eine Verkleinerung des Friedhofs und ein Stromspeicher für den Solarpark: Die Gemeinde Winden hat einige Projekte vor der Brust. Auf einer Einwohnerversammlung wurden nun die Pläne vorgestellt.
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Die Gemeinde Winden in der Verbandsgemeinde (VG) Bad-Ems-Nassau hat einiges auf ihrer Agenda stehen. Im 714-Seelen-Dorf sollen in den kommenden Monaten und Jahren einige Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden. Diese stellte Ortsbürgermeister Gebhard Linscheid in einer sehr gut besuchten Einwohnerversammlung vor.