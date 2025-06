In Winden wird Dorfgemeinschaft noch groß geschrieben. In diesem Zeichen stand auch das Höfefest zur 775-Jahr-Feier. Es war nicht nur ein Fest für die ganze Familie. Ob Kuchenverkauf, Pizzabacken oder Getränkeausschank, jeder packte an und half, wo er oder sie gebraucht wurde. Den Kuchen hatten die Damen des Dorfes gebacken. Ein weiteres gutes Beispiel sind die 2000 Wimpel, die die Dorfgemeinschaft zusammen genäht hat, anstatt sie einfach im Internet zu kaufen.

Und so wurden an Samstag und Sonntag den Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches und schönes Programm geboten mit viel Musik sowie kulinarischen Köstlichkeiten. Die Höfe öffneten ihre Türen und gewährten den Gästen aus nah und fern Einblicke. Prominente Gäste des Festes waren Landrat Jörg Denninghoff, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad-Ems-Nassau, Uwe Bruchhäuser, der Stadtbürgermeister von Bad Ems, Oliver Krügel, der SPD-Landtagsabgeordnete Manuel Liguori und der CDU-Bundestagsabgeordnete Harald Orthey.

Bischof feierte Gottesdienst mit den Besuchern

Das Festwochenende startete am Samstag um 13 Uhr. Neben den vielen Ständen entlang der Mittelstraße mit handwerklichen Produkten, wie handgefertigtem Schmuck, Holz- und Betonarbeiten, durften sich die Gäste auf Fleisch aus dem Dutch-Oven, Weingenuss und Hausgemachtem freuen. Der Höhepunkt des Tages war das Dämmerschoppen ab 18 Uhr mit Wein, Spundekäs und Livemusik. Rund 250 Besucherinnen und Besucher verzeichneten die Organisatoren des Festes an diesem Abend.

Am Sonntag ging es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit Bischof Georg Bätzing los. Anschließend trommelten sich die Kinder des Kindergartens in Winden sich in die Herzen des Publikums. An beiden Tagen wurde Kunst aus dem Wald geboten und Tierpräparate zeigten, welche Tiere im heimischen Wald leben. Das Kloster Arnstein war ebenso mit einem Stand vertreten wie die Stiftung Scheuern, die ihre selbstgemachten Erzeugnisse zum Verkauf anboten. Im Backes wurde nicht nur Pizza gebacken, sondern auch Brot zusammen mit der Bläsergruppe. Es gab auch einige Mitmachangebote, wie eine Kreativwerkstatt oder die Saftherstellung. Wer sich traute und keine Höhenangst hatte, konnte sein Geschick beim Kistenstapeln beweisen. Der Rekord lag an diesem Wochenende bei 30 Kisten.

i Auf dem kleinen Höfeflohmarkt konnten die Besucherinnen und Besucher nach kleinen und seltenen schätzen stöbern. Mariam Nasiripour

Historische Spiele und Arbeitsgeräte zeugten von der Geschichte des Dorfes. Am Sonntag gab es zudem eine Traktor- und Oldtimer-Ausstellung, über die sich nicht nur Autoliebhaber gefreut haben dürften. Darunter war auch der Traktor von Michael Eifler, der damit 2022 in sieben Wochen nach Schottland gefahren war. Und auf dem Höfeflohmarkt konnte man gut nach kleinen Schätzen stöbern.

Für die Kinder hatte die Feuerwehr ihr Spritzenhaus mitgebracht. Damit konnten die Kinder das Löschen eines Wohnhauses simulieren und hatten beim Spritzen mit dem Wasserschlauch sichtlich viel Spaß. Auch an die Erwachsenen hatte die Feuerwehr gedacht und eine Sprinkleranlage zu einer Erfrischungsdusche umfunktioniert. Wer eine Abkühlung benötigte, brauchte es nur zu sagen. Für Abkühlung sorgte an beiden Tagen auch ein Eiswagen. Eine Hüpfburg, Lego und ein Spielmobil rundeten das Spielangebot für die kleinen Besucher des Festes ab. Für die musikalische Unterhaltung am Sonntag sorgte die Beselicher Basin-Street-Band.

Lauf im Juli ist nächster Höhepunkt des Jubiläumsjahres

Im Rahmen des Jubiläumsjahres findet auch der 775-Jahre-Lauf-Winden statt. Am 12. Juli werden sieben verschiedene Disziplinen angeboten. Neben dem Bambini-Lauf gibt es noch den Jugendlauf für die Jahrgänge 2016 bis 2019 und 2010 bis 2015, einen Fünf-Kilometer-Lauf, einen Zehn-Kilometer-Lauf, Walking für die Jahrgänge 2013 und älter sowie die Jahrgänge 2015 und älter. Urkunden gibt es für die besten drei Läuferinnen und die besten drei Läufer der einzelnen Disziplinen sowie für die ersten drei Walkerinnen und Walker. Die größte vorangemeldete Teilnehmergruppe erhält einen Sonderpreis.