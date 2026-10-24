Zwei Menschen schwer verletzt
Windböen verursachen Unglücke in Nastätten und Bad Ems
Bei durch Windböen verursachte Unglücke sind am Freitag im Rhein-Lahn-Kreis Menschen teils schwer verletzt worden.
Bei durch Windböen verursachte Unglücke sind am Freitag im Rhein-Lahn-Kreis Menschen teils schwer verletzt worden.
Friso Gentsch/dpa

Starke Windböen haben am Freitag, 23. Oktober, im Rhein-Lahn-Kreis zwei Unglücke verursacht. In Nastätten wurden am Rande des Oktobermarktes zwei Menschen schwer verletzt, in Bad Ems wurde ein Baum entwurzelt. Ein Überblick.

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Unglück in Nastätten am Freitag, 23. Oktober, hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Am Rande des Oktobermarktes war es gegen 16.30 Uhr vermutlich aufgrund einer Windböe zum Einsturz einer Metalltraverse im Veranstaltungsbereich des Oktobermarktes gekommen.
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