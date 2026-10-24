Starke Windböen haben am Freitag, 23. Oktober, im Rhein-Lahn-Kreis zwei Unglücke verursacht. In Nastätten wurden am Rande des Oktobermarktes zwei Menschen schwer verletzt, in Bad Ems wurde ein Baum entwurzelt. Ein Überblick.
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Nach dem Unglück in Nastätten am Freitag, 23. Oktober, hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Am Rande des Oktobermarktes war es gegen 16.30 Uhr vermutlich aufgrund einer Windböe zum Einsturz einer Metalltraverse im Veranstaltungsbereich des Oktobermarktes gekommen.