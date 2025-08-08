Es gibt sie überall: Menschen, die eine ganz eigene Faszination ausstrahlen, weil sie für ihren Beruf brennen und man ihnen diese Freude am eigenen Tun zu jedem Zeitpunkt anmerkt. Willi Bausch-Weis gehört zu dieser Sorte Mensch. Der Waldpädagoge des Forstamtes Lahnstein brennt für seinen Beruf. Wer seinen authentischen Ausführungen zum Thema Wald folgt – dies tun Jahr für Jahr Hunderte Schüler aus dem gesamten Rhein-Lahn-Kreis und darüber hinaus –, ist meist „gefangen“. Kürzlich bewarb sich Bausch-Weis mit seinem Konzept für Bildung für nachhaltige Entwicklung erfolgreich für ein Zertifikat. Zusätzliche Motivation, wie er unserer Zeitung verrät. In einem Alter, wo andere längst ihren Ruhestand genießen, hat Bausch-Weis noch vieles vor, um gerade jüngeren Menschen den Lebensraum Wald näherzubringen.

„Bei ihm kann man viel lernen“, sagt ein Schüler. „Er weiß viel und kann es gut erklären“, findet ein anderer. „Er ist sehr nett und immer gut gelaunt“, stellt ein Kind fest. Und: „Die AG macht Spaß.“ Die Stimmen der Schüler der Schillerschule Lahnstein ähneln sich alle sehr, wenn sie nach ihren Erfahrungen in der Wald AG gefragt werden. Diese wird an der Grundschule schon viele Jahre vom Waldpädagogen Bausch-Weis betreut. Aber nicht nur für die Schüler dieser Ganztagsschule ist Willi Bausch-Weis ein verlässlicher und wichtiger Baustein im praktischen Lernen und Erleben des Lebensraumes Wald. Mit dem Leistungskurs Biologie des Johannes Gymnasiums in Lahnstein hat er – gemeinsam mit Biologielehrerin Andrea Eberle – das Projekt „MyGardenOfTrees“ der Schweizer Forschungsanstalt „Swiss Federal Research Institut WSL“ im Lahnsteiner Stadtwald gestartet (wir berichteten).

„Lebenslang lernen“ ist für Bausch-Weis essenziell, wenn es darum geht, dem Wandel von Zeit und Umwelt gerecht zu werden. Auch deshalb hatte er sich mit einer Ausarbeitung und Vorstellung seines pädagogischen Konzeptes bei der Gesellschaft für regionale Kultur- und Umweltbildung in Trier für eine BNE-Zertifizierung (Bildung für nachhaltige Entwicklung) beworben. Diese Zertifizierung außerschulischer Bildung in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität verliehen. Im Rahmen einer Feierstunde im Nationalpark Hunsrück-Hochwald durfte er die Auszeichnung aus den Händen der Staatssekretäre Erwin Manz (Rheinland-Pfalz) und Sebastian Thul (Saarland) entgegennehmen. Auch Andreas Nick, der Leiter des Lahnsteiner Forstamtes, gratulierte Bausch-Weis zu seiner erfolgreichen Weiterbildung: „Willi Bausch-Weis inspiriert alle Waldbesucher, die ihn begleiten, immer wieder aufs Neue. Wir dürfen uns sicher auf neue Impulse aus seiner Weiterqualifizierung freuen.“

Diese Freude verspürt man auch bei Willi Bausch-Weis. „Das Gefühl, unseren Kindern und Jugendlichen wertvolles Wissen über unsere Wälder mit auf ihren Lebensweg zu geben, bereitet mir große Freunde und Zufriedenheit“, sagt der Pädagoge. Und das dürfe ruhig noch lange so bleiben, schmunzelt Andreas Nick. Denn Bausch-Weis ist mit 72 Jahren eigentlich im Rentenalter angekommen („Über mein genaues Alter spreche ich nicht so gern“) – doch die Beine hochlegen ist kein Thema für ihn, wie er unserer Zeitung sagt. „Ich hatte zuletzt einige Ferienbetreuungstermine mit der AWO, der evangelischen Kinder-und Jugendhilfe und dem Kinderschutzbund.“ Nun bereite er ein Bergwaldprojekt im September in der Schweiz vor, außerdem das Projekt BILA (Bildungslandschaften im Viertel) der Stadt Sinzig. „Hier geht es um die Themen Biologische Vielfalt und Bildung für nachhaltige Entwicklung, Inklusion, Vernetzung und Beteiligung“, berichtet er. Nach den Sommerferien dann warten die Wald-AGs mit den drei Grundschulen in Lahnstein und einer Brennpunktschule in Koblenz. Viel zu tun also – und keine Chance für Ruhestand.