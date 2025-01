Verkehrsführung in Lahnstein Wilhelmstraße wird wieder umgedreht 31.01.2025, 11:03 Uhr

i Die Wilhelmstraße wird wieder in ihre ursprüngliche Fahrtrichtung gedreht. Stadtverwaltung/Dreiser

Verkehrsteilnehmer aufgepasst: In der Lahnsteiner Wilhelmstraße ändert sich bald die Fahrtrichtung. Ab dem 7. Februar wird wieder gefahren wie vor der Brückensperrung. Doch am grundsätzlichen Ringkonzept in Oberlahnstein soll dies nichts ändern.

Die nächste Änderung der Veränderung in Oberlahnstein steht vor der Tür: Ab Freitag, 7. Februar, wird die Wilhelmstraße zwischen Nordallee und Burgstraße wieder in ihre ursprüngliche Fahrtrichtung umgedreht. Dies kündigt die Stadtverwaltung an. Die Maßnahme erfolge „im Rahmen der Rückführung nach der Sperrung der B 42 Hochbrücke und soll zur Entlastung des Verkehrs“, teilt die Pressestelle dazu mit.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen