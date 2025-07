Geänderte Verkehrsführung, Baustellen und Tempo 30 – in Oberlahnstein ändert sich in den kommenden Tagen einiges. Besonders rund um die Wilhelmstraße und Ostallee müssen Verkehrsteilnehmer wachsam sein. Was das für Autofahrer und Buslinien bedeutet.

Die Verkehrsführung in Oberlahnstein sorgt nach wie vor für Unsicherheiten. Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wie es mit Blick auf die Bauarbeiten in der Nordallee sowie der Ostallee konkret aussieht.

Die Arbeiten in der Nordallee sind in vollem Gange. Unter einspuriger Sperrung wird dort die Asphaltdecke erneuert. Die Ringlösung bleibt davon nahezu unangetastet: Die Ostallee ist nach wie vor befahrbar, die Wilhelmstraße ebenfalls in gewohnter Fahrtrichtung von Nord nach Süd. Den Verkehrsteilnehmern ist es lediglich nicht möglich, von der Brückenstraße in die Nordallee einzubiegen, um so in den Ahlerweg oder die Wilhelmstraße abzubiegen. Die Arbeiten sollen jedoch planmäßig am Freitag abgeschlossen sein und die Nordallee dann wieder freigegeben werden. Dann gibt es eine einwöchige Baupause.

Vollsperrung der Ostallee ab 4. August

Ab Montag, 4. August, soll dann die Fahrbahndecke in der Ostallee erneuert werden – und zwar unter Vollsperrung. Damit dann der Verkehr weiter von Oberlahnstein in Richtung Niederlahnstein fließen kann, wird dafür die Fahrtrichtung in der Wilhelmstraße gedreht und diese als Umleitungsstrecke ausgeschildert. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Ostallee wieder für den Verkehr freigegeben – voraussichtlich ab dem 11. August, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt.

Während der Vollsperrung der Ostallee wird die Bushaltestelle am Krankenhaus in die Nordallee verlegt. Weitere Haltestellen sind von den Arbeiten nicht betroffen.

Neues Konzept für die Wilhelmstraße nach Ende der Bauarbeiten

Für die Wilhelmstraße ist ab dem 11. August eine neue Regelung vorgesehen: Ab dann soll sie in dem Bereich zwischen Burgstraße und Taplinsweg in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein und in diesem Abschnitt Tempo 30 eingeführt werden. „Zusätzlich werden beidseitig markierte Parkplätze eingerichtet, die ebenfalls zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit beitragen“, heißt es dazu vonseiten der Stadt. Davon erhofft sich die Stadt „ein sichereres Umfeld für Fußgänger und Radfahrer. Insbesondere im sensiblen Umfeld von Schule und Jugendkulturzentrum sollen so der Anteil des nicht motorisierten Verkehrs gestärkt und der motorisierte Individualverkehr reduziert werden.“

Doch warum wird der Begegnungsverkehr in der Wilhelmstraße nur bis zum Taplinsweg möglich sein und nicht bis zur Nordallee? „Weil sich hier insbesondere bei der Sperrung der B42 gezeigt hat, dass eine Ausfahrt in den Kreuzungsbereich Nordallee nicht ohne Ampel regelbar ist“, antwortet die Stadt. Konkret bedeutet dies also, dass voraussichtlich ab dem 11. August – wenn die Arbeiten in der Ostallee abgeschlossen sind – wieder von der Nordallee in die Wilhelmstraße eingefahren werden kann. Zwischen Taplinsweg und Burgstraße ist der Verkehr in beide Richtungen möglich, der Bereich zwischen Nordallee und Taplinsweg wird ausschließlich in südliche Richtung befahrbar sein. Zur besseren Strukturierung werden 36 Parkplätze in der Wilhelmstraße ausgewiesen, teilt die Stadt mit. Bislang wird dort zwar geparkt, aber es sind dort keine Parkplätze explizit ausgewiesen.