Alarm am Allerheiligenberg Wildschweine ziehen bei Tagesanbruch durch Lahnstein Mira Zwick 23.02.2026, 16:00 Uhr

i Die Wildschweinpopulation steigt kontinuierlich, die Tiere dringen immer weiter in Siedlungsgebiete vor (Symbolbild). Thomas Roemert. picture alliance/dpa/Thomas Roemert

Wildschweine sorgen am Allerheiligenberg in Lahnstein wieder für Unruhe. Zuletzt wurde eine zehnköpfige Rotte gegen 7.30 Uhr auf der Straße gesichtet. Die Tiere verlieren immer mehr ihre Scheu, Schäden nehmen wieder zu – ein komplexes Problem.

Wiederholte Schreckmoment am Morgen: Schon mehrmals konnte Stefanie Krampen auf dem Weg zur Arbeit beobachten, wie sich acht bis zehn Wildschweine auf dem Parkplatz der Kita Allerheiligenberg tummelten. Sie ist die Leiterin der Einrichtung und beim Frühdienst schon um 6.







