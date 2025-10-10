Treibjagd in Planung
Wildschweine wüten weiter in Braubachs Gärten
Auf der Suche nach Futter bleiben Wildschweine nicht nur im Wald, sondern wagen sich auch in heimische Gärten vor. Mieter haben Anspruch auf einen Zaun, der die Tiere fern hält.
Umgepflügte Gärten und Wege, große Sorge bei den Anwohnern: Seit Wochen dringen Wildschweinrotten bis in die Wohngebiete Braubach Nords vor. Nun war dies auch Thema im Braubacher Stadtrat und Anlieger trafen sich zum Meinungsaustausch.

Die nächtlichen Besuche von Wildschweinen in den Gärten in der Braubacher Schlierbachstraße reißen nicht ab. Und nicht nur dort: Vielerorts auf Waldwegen und an Waldrändern sind umgepflügte verwüstete Gärten zu sehen, in denen Wildschweinrotten auf der Suche nach Fressbarem ihre Spuren hinterlassen.

