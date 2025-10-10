Umgepflügte Gärten und Wege, große Sorge bei den Anwohnern: Seit Wochen dringen Wildschweinrotten bis in die Wohngebiete Braubach Nords vor. Nun war dies auch Thema im Braubacher Stadtrat und Anlieger trafen sich zum Meinungsaustausch.
Die nächtlichen Besuche von Wildschweinen in den Gärten in der Braubacher Schlierbachstraße reißen nicht ab. Und nicht nur dort: Vielerorts auf Waldwegen und an Waldrändern sind umgepflügte verwüstete Gärten zu sehen, in denen Wildschweinrotten auf der Suche nach Fressbarem ihre Spuren hinterlassen.