Gärten umgepflügt
Wildschweine: Waldreiches Lahnstein hat ein Problem
Reichlich Frust macht sich nicht nur bei Familie Barth auf dem Allerheiligenberg breit: Immer wieder zerpflügen Wildschweine Gär
Reichlich Frust macht sich nicht nur bei Familie Barth auf dem Allerheiligenberg breit: Immer wieder zerpflügen Wildschweine Gärten in Waldnähe.
Annette Barth

Die Wildschweinsituation ist katastrophal: Eine wachsende Population sorgt für zunehmende Konflikte im bewohnten Raum. Milde Winter und ein hohes Futterangebot im Wald drängen immer mehr Tiere in Wohngebiete. Städte wie Lahnstein haben ein Problem.

Lesezeit 3 Minuten
Ob Nieder- oder Oberlahnstein, überall ist die Not groß: Die Schilderungen über Wildschweinattacken im Stadtgebiet von Lahnstein haben in den vergangenen Tagen wieder stark zugenommen. Dutzende Grundstücke in fast allen Stadtteilen sind betroffen, Gärten wurden umgepflügt, die Angst von Bürgern, auf unliebsame Gäste zu stoßen, ist groß.
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